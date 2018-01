“Este año hemos recuperado la música carnavalera para la calle”

El Carnaval de 2017 le dejó un largo periodo de inactividad y por eso este año está más que preparada para que el frío y las madrugadas no le pasen factura. Confiesa que ya siente la tensión, “hasta en el pelo”, comenta entre risas. La concejal de Fiestas de Santa Cruz, Gladis de León, se encuentra inmersa en el Carnaval de 2018, pero admite que ya está trabajando para el de 2019, “pero también en las Fiestas de Mayo y hasta ya tenemos apuntadas cosas para la cabalgata de Reyes”. Ha recogido el guante de las críticas por la falta de música carnavalera y este año los escenarios se llenarán de música latina. De momento, está muy contenta con la gala inaugural, que califica de todo un éxito.

-¿Cómo valora la gala inaugural del Carnaval, le gustó?

“Sí. Estamos bastante satisfechos con la gala de arranque del Carnaval. Lo que queremos es que cada año ese espectáculo, que empezó siendo una pequeña presentación, vaya a más. El espectáculo piromusical (con fuegos y música) fue del todo novedoso, porque no se había hecho antes algo así. Fue emocionante y creó momentos mágicos. Fue una gala sencilla, pero con mucha emoción y, además, tengo que decir que las candidatas estaban todas espectaculares, muy guapas, con un estilismo magnífico y una puesta en escena brillante. Así que sí estoy satisfecha, aunque también es cierto que hay algunas cosas que mejorar”.

-Hace dos años se eligió el Parque Marítimo y este, el Castillo Negro, ¿es el entorno por excelencia para estas galas de presentación o se moverán por otros puntos de la ciudad?

“A mí me gustaría buscar otro marco y probar por distintos puntos de la ciudad, pero no solo en Carnaval, sino también con el orden de salida de la candidatas a Reina de las Fiestas de Mayo. Buscar diferentes lugares de la ciudad a los que se les pueda sacar partido para este tipo de gala, que es de una hora, y relativamente sencilla”.

-Otra de las cosas que está yendo muy bien es el tema de los patrocinios…

“Estamos muy contentos. Hemos aumentado el dinero, rozando los 500.000 euros, más que lo que había cuando yo llegué. Estamos intentando cuidar muchísimo el espectáculo y el producto que tenemos, y que resulte atractivo para los patrocinadores. Afortunadamente, las empresas están apostando por el Carnaval y, gracias a eso, estamos haciendo lo que estamos haciendo. La gala inaugural, por ejemplo, es posible gracias al patrocinio privado”.

-La Gala de Elección de la Reina es la estrella de esos actos. Este año está presentada por tres mujeres. ¿Cómo surgió la idea de que fueran todas mujeres?

“Cuando hablamos con Enrique Camacho (director de la Gala), empezamos a darle vuelta a los nombres y propuso que fueran todas mujeres, y me pareció fantástico. Es la primera vez que serán tres los presentadores y que serán tres mujeres. Además, del año pasado a este año sí que habíamos decidido que habría presentadores como tales, y no como en años anteriores, en los que los conductores de la Gala cantaban e interactuaban con el espectáculo. Se recupera la figura del presentador de la gala porque le da como más empaque”.

-¿Y los nombres de Eloísa González, Laura Afonso y Berta Collado cómo surgieron?

“Bueno, pensamos que hubiera una de cada cadena y, la verdad, no se cómo llegó, pero empezamos a dar nombres y nos gustaba Eloísa y Laura, que podían ser las dos canarias, y luego ya con la cadena nacional surgió el de Berta Collado. Las tres son fantásticas y guapísimas, y creo que va a resultar, porque son tres profesionales que aman el Carnaval”.

-Olga Tañón será la estrella invitada en esa gala. ¿Fue muy complicado traerla a la Isla?

“Desde el año pasado pensamos en ella. Encajaba porque el tema era el Caribe, pero no fue posible por sus compromisos, así que lo retomamos este año. Es una cantante de peso internacional y hemos trabajado con ella con bastante tiempo, y encima hemos tenido la suerte de que también diga sí al Carnaval de Día. Ella es una maravilla, una artistaza, y reconozco que la acogida que ha tenido entre el público nos ha sorprendido incluso más de lo que pensábamos. Está muy contenta por venir, porque además quiere hacer promoción de su disco aquí, y qué mejor sitio que el Carnaval de Santa Cruz”.

-En cuanto al desarrollo del espectáculo, ¿qué van a poder ver los espectadores?

“Este año tenemos un escenario más grande, con una pantalla led también mayor que formará parte del espectáculo con las imágenes que en ella se proyecten. Solo puedo decir que es una gala novedosa. Es un tipo de espectáculo que no hemos visto aquí y que estoy segura de que va a sorprender a todos. En cuanto a la duración, no creemos que sea una gala larga, nos gustaría que esté en torno a las dos horas y 40 minutos de duración, pero aún no lo tenemos del todo medido”.

-¿Y en cuanto a las otras dos galas, puede contarnos algo?

“Solo puedo decir que cada una de ellas está preparada para el público al que va dirigida. En la de mayores estarán los actores de En Otra Clave y música que sé que les va a gustar. En la infantil habrá un espectáculo muy, muy para los niños, que contará con artistazos de aquí, que tenemos muchos. Además, contamos con un montón de presentadores de diferentes grupos del Carnaval y dos reinas infantiles, la del año pasado y la de 2015”.

-¿Cómo va la venta de entradas para estas galas y los concursos?

“Va muy bien. Las entradas para las galas se han vendido muy bien y también funcionó lo de la zona numerada en la grada. Estamos anotando cositas para mejorar el año que viene, como por ejemplo poner más zonas numeradas, porque la gente lo ha aceptado muy bien. Nuestro objetivo es acabar con la espera del público por fuera del Recinto Ferial durante horas para coger un buen sitio”.

-Con el Carnaval de Día, este año han apostado por música latina, con Gente de Zona, Juan Magán, la propia Olga Tañón y Sebastián Yatra…

“Sí. Esa fue una de las críticas que recibimos el año pasado, que había demasiada música en los escenarios que no era carnavalera, así que este año habrá música latina y carnavalera, que es lo que la gente demanda. Seguimos teniendo un escenario con dj’s en Francisco La Roche, porque debe haber música para todo el mundo, pero en el resto apostamos por otro tipo de ritmos”.

-¿Cree que ese cambio va a atraer aún más gente?

“Confiamos en que sí, en que haya la misma afluencia o mayor que la del año pasado”.

-¿Qué opina de sacar las galas y concursos de nuevo a la calle?

“Yo soy de las que les gusta el Carnaval en la calle, pero también con el tema de las galas y concursos soy de las que les gusta la seguridad de contar con un recinto cerrado, sobre todo en la gala, porque tienes la garantía de que si llueve la puedes hacer y no se te estropean los vestidos. Pero bueno, aún falta para poder sacar el escenario a la calle y cuando eso pase, ya veremos cómo se plantea. El año pasado, por ejemplo, la Gala de los Mayores, la Infantil y la final de murgas si se hubieran hecho en la calle, se tendrían que haber suspendido, porque los tres días llovió. Así que cuando llegue el momento habrá que poner en la balanza la garantía que te da tener el Recinto Ferial frente a la organización en la calle”.

-¿Ya está pensando en el Carnaval del año que viene?

“Sí. Ya estamos trabajando en el Carnaval del año que viene y prontito sabremos algo. Queremos hacer los cimientos desde abajo y trabajar todo el año para el Carnaval, así que ya hemos tenido una reunión para el de 2019”.

-¿Y el personal de Fiestas cómo se lo ha tomado?

“Me quieren matar (risas). Pero es que además ya estamos trabajando en las Fiestas de Mayo y tenemos apuntadas cosas para la Cabalga de Reyes. El tiempo se va muy rápido y tenemos que organizarlo”.

-¿No le parece un poco tarde empezar el Entierro de la Sardina a las diez de la noche?

“Es cierto que ya desde el año pasado lo retrasamos a las diez de la noche, pero lo hacemos para que a la gente le dé tiempo de trabajar y salir en la Sardina. De todas formas, es un recorrido que se hace rapidito y calculamos que sobre las doce y media ya podamos estar quemando la Sardina en la plaza de la Candelaria. Después ya se podrá disfrutar del baile, hasta las tres de la mañana, en la plaza del Príncipe, que este año tenemos a la Wamampy”.