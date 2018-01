Fuencaliente reclamará al Gobierno la inversión “incumplida” con la carretera

El Ayuntamiento de Fuencaliente reclamará por escrito a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que inyecte la inversión incumplida en las anualidades entre 2012 y 2015, ambas inclusive, en la carretera de Fuencaliente. Este y no otro, es para la alcaldea del municipio sureño, Nieves Mary Rodríguez, “el verdadero motivo del retraso de las obras de la carretera del Sur”, entre San Simón y Tajuya adjudicadas en 2011 con un presupuesto de 64,6 millones de euros y un plazo de ejecución que expiró hace dos años.

El compromiso de la Consejería autonómica de Obras Públicas de destinar 10 millones de euros a este proyecto durante la recién iniciada anualidad de 2018, “deberá incluir – explica la alcaldesa de Fuencaliente – los dos tercios que según los datos que manejamos de fuentes absolutamente fiables se han dejado de invertir entre 2012 y 2015”. “De no ser así – advierte – el plazo para terminar la carretera no será de dos años, tal y como me transmite el viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, sino que podemos estar hablando de cuatro años, lo que supondría un retraso total de seis años en el proyecto, algo que es enormemente grave y que no estamos dispuestos a asumir”.

Numerosas reuniones en los últimos mess con idéntico resultado. La carretera de Fuencaliente en un recorrido de siete kilómetros sigue sin estar asfaltada y a día de hoy, y según certifica la alcaldesa, Nieves Mary Rodríguez, “se sigue preparando un tramo de dos kilómetros para su repavimentación aunque no pueden precisar cuándo estará lista”.

El viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y la alcaldesa mantuvieron su última reunión el lunes de esta semana, y lo mismo harán en días sucesivos, pero las esperanzas de la alcaldesa de comprobar que se da el necesario impulso financiero al proyecto son esacasas. “El pueblo y nosotros en el Ayuntamiento estamos muy descontentos, sobre todo porque ya sabemos con certeza que el problema de todos estos retrasos está en que se aprobó un presupuesto con un reparto de las anualidades que solo se cumplió en el año 2016 y que ha motivado esta situación”.

En el pueblo de Fuencaliente crece el malestar ante una situación de pasividad administrativa y de falta de resolución que también conocen bien los vecinos de Barlovento, donde aún esperan que se corrijan los fallos de una obra por la que los contribuyentes pagaron 22 millones de euros más de lo inicialemente previsto y que pese a todo, tal y como han reconocido desde el propio Cabildo y desde el Gobierno de Canarias, es el ejemplo de lo que no debe hacerse en una obra pública.

La carretera entre San Simón y Tajuya tendrá una longitud de 33 kilómetros y según la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario, permitirá potenciar el carácter paisajístico y panorámico y mejorará sustancialmente las comunicaciones de la isla de La Palma. Pese a este objetivo, el tramo de siete kilómetros de la carretera del sur que debía estar asfaltado entre diciembre y mediados de este mes de enero y dividido en tramos, sigue sin estar concluido.