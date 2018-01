El IASS se interesa por el caso de la anciana tinerfeña abandonada en un centro de Madrid

A Blanca Calderón, la anciana tinerfeña de 87 años que fue abandonada en una residencia madrileña por su hija hace ya dos años, puede que 2018 le traiga lo que tanto desea, volver a Tenerife. El Cabildo, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), ente responsable de la gestión de los centros de mayores en la Isla, se ha interesado por su caso y ya trabaja para que esta mujer pueda regresar a Tenerife. Tal y como explicó la directora del IASS, Juana María Reyes, a DIARIO DE AVISOS, “en este tipo de casos es la afectada la que tiene que iniciar la solicitud de traslado en el centro en el que está ahora mismo y entonces nosotros ya podemos hacernos cargo del resto”. Según explicó la directora del IASS, Blanca tiene dos opciones para iniciar esta solicitud. La primera es a través de la Ley de Dependencia. “Tiene que pedirlo ella o un familiar directo y presentar en el centro en el que está un escrito solicitando el traslado al amparo de esta ley. De esta forma es la Comunidad Autónoma de Madrid la que se dirigirá de forma directa a la de Canarias para que se haga efectivo el traslado a la Isla”.

En caso de que Blanca no esté bajo el amparo de la Ley de Dependencia, que es el caso, el proceso es similar aunque el trámite administrativo será un poco más largo. “En este caso también debe iniciar la petición ella misma y el centro tiene que tramitársela. En cuanto nosotros la recibamos en el IASS daríamos comienzo a todo el proceso para buscarle una plaza y traerla para Tenerife”. Asegura Reyes que el hecho de que no esté empadronada, tal y como cree Blanca, no es un impedimento porque en los propios registros del IASS figura como usuaria del centro de mayores de Ofra hasta 2015. “Una vez que tuviera plaza la traeríamos y luego ya la empadronaríamos”, añadió la directora del IASS. Reyes confirma que este tipo de casos no es muy habitual pero sí que se han dado en alguna otra ocasión, con traslados desde otras comunidades autónomas. Lo que sí es más común, admite la directora del IASS, son los de ancianos que viven solos, que ingresan por algún tipo de problema, y ya no pueden volver a casa solos. “En estas situaciones el IASS se hace cargo y tiene que buscarles un lugar en el que puedan cuidarlos”.

Blanca Calderón se marchó hace más de dos años a Madrid a vivir con su hija, que la sacó de la residencia en la que vivía, en Ofra, para, supuestamente, darle una vida mejor. Allí las cosas no fueron cómo esperaban ambas y, hace ya dos años, se quedaron en la calle. Blanca, gracias a su pensión, fue a parar a una residencia pública, la Gran Residencia, en Carabanchel, mientras que de su hija lo último que supo la anciana fue que compartía habitación. De eso también hace dos años.

Ayer, Blanca Calderón, en conversación telefónica con DIARIO DE AVISOS, confirmó que mañana mismo (por hoy) se pondría en contacto con la asistente social de la residencia para que le tramitara la solicitud de traslado. En el IASS están a la espera de que se inicie ese trámite para volver a abrir el expediente de Blanca, cerrado tras su marcha a Madrid, y comenzar con el papeleo para que esta mujer pueda volver a su Isla. Blanca insiste en que la esperanza de volver a su tierra es lo que la mantiene viva.

Desde 2015, el IASS ha aumenta en 1.000 las plazas para mayores

Juana María Reyes admite que en estos momentos no hay ni una plaza libre en los centros de mayores de la Isla y por eso se trabaja contrareloj para construir los nuevos centros que gestionará el IASS y con los que se dotará a la Isla de 1.000 plazas más. “Desde que comenzó este mandato (2015) hemos aumentado en 1.000 las plazas que había. Hemos contratado todo lo que hemos podido pero ahora mismo ya no hay más plazas libres”, admite Reyes. La ampliación de al menos tres centros ya se encuentran en licitación y en breve saldrán nuevos concursos, pero, “eso nos llevará un tiempo”.