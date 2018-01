Un impresionante manto blanco cubre el desierto de Marruecos

La bolsa de aire frío que se ha situado estos días sobre el archipiélago canario y que ha hecho bajar los termómetros hasta 6,2 grados bajo cero en el Teide, también ha alcanzado las ciudades marroquíes de Zagora u Ouarzazate, a las puertas del desierto del sur del país.

Actualmente, un impresionante manto de hielo y nieve cubre ambas localidades; un fenómeno meteorológico poco habitual en Marruecos. Así lo ha informado a través de un vídeo la cuenta oficial de Twitter TuTiempo: “Nieve en Marruecos. En la ciudad conocida como “La Puerta del Desierto”.

Y es que desde el pasado fin de semana, el norte de África vive una ola de frío -la segunda en pocas semanas- que desató nevadas en zonas normalmente áridas. Ocurría, concretamente, en las arenas de Ain El Safra, a los pies del Atlas, en Argelia, donde las arenas se han cubierto de un impresionante manto blanco, “visible incluso desde satélites de la NASA”.

Sin embargo, aunque sorprendente, no se trata de un fenómeno nuevo en esa localidad concreta de Argelia. Su posición, a más de 1.000 metros de altitud y cercana a las montañas, facilita que esta curiosa conjunción de arena y nieve se dé cada cierto tiempo.

Spectacular scenes today in Algeria as snow covered the sand dunes in Ain El Safra! Snow visible also in imagery by NASA’s Terra satellite.

Report: Crt Sidali, Gian Alonso, Rabah Ripou Ouchen, Issam Bouchetata Bouchetata, ⵯⴰⵍⵉⴷ ⵏⴻⵇⵇⵉⵛ, Amayas Mazigh, حسام مسعودي pic.twitter.com/ojwupLG8eq

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 de enero de 2018