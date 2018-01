José Luis Martí sigue, como mínimo, un partido más

Decisión tomada. José Luis Martí seguirá ocupando el banquillo del Heliodoro Rodríguez López, como mínimo, un partido más. Es decir, será el entrenador blanquiazul en el duelo que su equipo jugará este domingo ante el Real Valladolid. Después de eso, va a depender mucho del resultado de ese encuentro para definir el futuro del preparador balear. No obstante, el partido ante los pucelanos será un verdadero ultimátum para el míster. Una derrota o un empate lo condenaría definitivamente.

Contra todo pronóstico, el consejo de administración blanquiazul decide mantener en su puesto al míster, al que aún le vale como aval su trayectoria de la pasada campaña. Sabe el camino y cómo hacer llegar al equipo a los play-off, por lo que se espera que sea capaz de reconducir la trayectoria de la nave en el tiempo que queda, que aún es bastante.

Sin embargo el principal motivo por el que no se produce el relevo es porque Alfonso Serrano no ha encontrado en el mercado un entrenador que le ofrezca las suficientes garantías de ser capaz de reflotar la nave. El vallisoletano tiene claro que no quiere más entrenadores inexpertos. Su sondeo tiene una clara premisa: busca un técnico veterano, que conozca la categoría y sus jugadores, y que, en la medida de lo posible, le garantice que el equipo se enganchará a los puestos altos de la tabla.

Otra razón que esgrime el pucelano es el recuerdo de los anteriores relevos que se produjeron en el banquillo por circunstancias similares a la actual. No salieron bien y esto también frena los ímpetus de los dirigentes a la hora de tomar una decisión.

A Martí también le salva su espíritu de lucha, de nunca rendirse. Lo ha dicho en multitud de ocasiones, pero lo reafirmó el pasado domingo en la sala de prensa del Heliodoro: él nunca baja los brazos. Este espíritu guerrero y de superación también lo está demostrando ahora, a pesar de que atraviesa el peor momento de su carrera como entrenador, tal y como afirmó tras la debacle del pasado fin de semana ante el Barcelona B.

Otro factor son las incorporaciones. Ya está Luis Milla trabajando con el grupo y es muy probable que disfrute sus primeros minutos de juego el próximo domingo. Vendrán más fichajes, por lo que también se le quiere dar la oportunidad a Martí de gestionar a los nuevos jugadores.

Todos estos factores, unido a que, de momento, la afición no parece ver a Martí como el único culpable de la mala trayectoria que padece la entidad en lo deportivo, generan que el de Mallorca se vaya a sentar el domingo en el Heliodoro.

Eso sí, el choque ante el conjunto blanquivioleta será una verdadera final para él. Solo le salvará una victoria.

Nerviosismo en lA PLANTILLA

Los jugadores del CD Tenerife no las tienen todas consigo y empiezan a tener nervios por lo que se les puede venir encima.

Independientemente de las pintadas con las que amaneció ayer el Heliodoro Rodríguez López, que son anecdóticas y carecen de relevancia alguna, a los deportistas les llama la atención la reacción que tuvo el feudo blanquiazul con ellos el pasado domingo.

La afición los abucheó y les dirigió pitos, por lo que saben perfectamente que el partido del próximo fin de semana también será un examen final para ellos. Va a depender mucho de la imagen que den para que las críticas no se ceben más contra ellos.

El temor a un cambio de entrenador también les produce desasosiego. Al fin y al cabo llevan trabajando con Martí más de dos años. La llegada de un nuevo técnico provocaría una revolución total y muchos estarían obligados a salir de la zona de confort en la que se encuentran.

Presentación del nuevo futbolista

El secretario técnico del CD Tenerife, Alfonso Serrano, presentará hoy miércoles, a las 13.00 horas, en INfactory (Espacio Tenerife 2030) al nuevo jugador del equipo tinerfeño, Luis Milla, que se comprometió el pasado viernes con el CD Tenerife hasta el 30 de junio de 2022. Este será el momento en el que el director deportivo blanquiazul ofrezca explicaciones sobre la crisis que ha atravesado el técnico balear. Explicará los motivos que han conducido a la directiva a mantener en su cargo el preparador actual.

Luis Milla llegó a la Isla el sábado, el domingo por la mañana se ejercitó en el Heliodoro y el lunes realizó la primera sesión de entrenamiento, junto a todos sus nuevos compañeros, en El Mundialito.

Antes de abordar esta presentación, el equipo retornará al trabajo en las instalaciones federativas de Ofra.

El plantel tinerfeño completará cuatro sesiones más de trabajo antes de regresar el domingo al Heliodoro. Queda comprobar si Martí muere con sus ideas o modifica algo para buscar una reacción en sus pupilos.