Juana Barber: “No entiendo la polémica de la pista de Las Hiedras”

Juana Barber Rosado es natural de Tenerife aunque reside en Barcelona desde hace 27 años, donde preside el Consejo de Gestores de la Red Española de Reservas de la Biosfera. Además, es directora de la Reserva de la Biosfera de Montseny (Cataluña), así como una destacada profesional en el campo de la ingeniería de montes y en la gestión de áreas protegidas. En su estancia estos días en la Isla ha aprovechado para recorrer algunos de sus paisajes naturales emblemáticos y ha podido conocer el estado de las obras llevadas a cabo en la pista de Las Hiedras, situada en el interior del Parque Rural de Anaga.

-Como representante de la Red Española de las Reservas de la Biosfera y conocedora de la geografía insular, ¿qué valoración hace del Parque Rural de Anaga?

“Muy positiva. El Parque Rural de Anaga es la puerta de entrada de la Reserva de la Biosfera. Como parque es un referente dentro del panorama nacional, tanto por los proyectos que impulsa, como por los valores medioambientales que contiene. Realmente se merece una alta valoración”.

-¿Qué características cree que convirtieron al Macizo de Anaga en Reserva de la Biosfera?

“Al igual que ocurre con otros espacios similares en España, es fundamental la relación de equilibrio de las personas que habitan en la Reserva con el medio que los rodea. Aquí podemos apreciarlo en los diferentes asentamientos de la Reserva, como puede ser el caso del núcleo de población de Taganana. Es decir, es necesario que exista una interacción sostenible de las personas que viven en esta zona con su entorno natural. Los que conocíamos Anaga sabíamos el potencial que tenía para convertirse en Reserva de la Biosfera y por fin se ha logrado. Creo que ha sido el complemento perfecto para su protección y conservación”.

-Dentro de los límites del Parque Rural de Anaga se encuentra la pista de Las Hiedras. ¿Ha podido visitarla? ¿Qué opinión le merecen las obras de adecuación que ha realizado el Cabildo?

“Creo que es muy importante que se haya adaptado y se haya hecho accesible una pequeña parte de esta pista a personas con algún tipo de discapacidad. Es la línea de trabajo que se debe seguir por parte de las administraciones públicas. Esta pista ya era una infraestructura del Parque y reunía todos los requisitos técnicos, normativos y preventivos del impacto ambiental para la realización de este tipo de actuaciones, además del valor ambiental que ofrece al visitante”.

-¿Entiende la polémica que se ha generado en torno a la adaptación de este espacio a personas con discapacidad?

“No, no la entiendo. Es cierto que llevo un tiempo fuera de la Isla y pueden existir componentes sociales que no conozco, pero en este caso se trata de una infraestructura ya existente, que conservará el mismo uso que tenía, y que cuenta con un fin más que justificado. En el Consejo de la Red Española de las Reservas de la Biosfera tenemos un plan de acción que acabamos de redactar y en el que uno de los puntos importantes de trabajo que se incluyen se refiere a la accesibilidad. Queremos que se abran estos espacios a personas con cualquier problema de movilidad. No podemos dejarlos de lado. Por ese motivo no entiendo la polémica, más aún cuando la obra se ha hecho de manera muy respetuosa con la zona en la que se encuentra”.

-Algunas asociaciones lo han calificado como “atentado medioambiental”. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

“Esto nunca puede ser un atentado medioambiental porque no se ha producido deterioro alguno de los recursos naturales del entorno, además se han empleado materiales como la piedra propios de la isla. Es cierto que se ha endurecido un pequeño tramo para facilitar el tránsito de todos los usuarios. Pero, en todo caso, es una actuación muy respetuosa con el medio ambiente y que no ha ido más allá de la anchura necesaria. En ningún caso lo calificaría así”.

-¿Hubiera optado por emplear otros materiales en esta obra?

“Si yo hubiese sido la responsable técnica de la obra, hubiese recurrido a los mismos materiales. La mayoría son elementos de la zona que se han reutilizado. La mayor polémica que se ha generado tiene que ver con el hormigón que se ha necesitado para hacer el terreno accesible, pero he de decir, en este sentido, que en otras obras similares que conozco en España han recurrido también al hormigón, porque es el material que permite una mayor integración en la naturaleza, envejece fácilmente y no requiere un gran mantenimiento. Otro material, con el paso de los vehículos, se deteriora con facilidad. La madera, por ejemplo, es un material que nos ha dado muchos problemas de mantenimiento y no se adapta a todo tipo de discapacidades. De esa manera, se hubiera discriminado a algunos usuarios y sería un error”.

-¿Hay muchos espacios naturales de este tipo en el panorama nacional adaptados a cualquier discapacidad?

“Se empiezan a conocer espacios que se adaptan a estas características, pero nos queda mucho trabajo por delante. Hay lugares en donde es bastante complicado realizar obras de este tipo, por la dificultad de las pendientes, pero por suerte hay varios parques rurales en los que se están atendiendo estas necesidades. A pesar de todo, quiero resaltar que no es lo habitual y en eso quiero felicitar a los gestores de la Reserva de la Biosfera de Anaga por ser sensibles con este sector de la población que muchas veces no se tiene en cuenta”.

-¿Hasta qué punto cree que esta modificación de la pista puede afectar al resto de usuarios?

“No creo que afecte. Conozco varios senderos y pistas en donde se han realizado actuaciones similares y en ningún caso ha afectado al resto de usuarios. Yo creo que es mejor verlo como una oportunidad de compartir este Parque Rural de Anaga con otros usuarios que pueden enseñarte a percibirlo de una manera diferente”.

-¿Ha podido visitar algún otro rincón de la Isla que pueda optar a ser Reserva de la Biosfera en un futuro cercano?

“Tenerife tiene varios territorios potenciales para ser Reserva de la Biosfera. No sé si como reservas independientes o como para crear una gran Reserva de Tenerife partiendo desde Anaga. En cualquier caso, hay que tener el convencimiento de que se debe trabajar diariamente esa Reserva de la Biosfera con el compromiso de sus habitantes, sus visitantes y sus gestores. Obtener esta declaración no es sólo recibir un diploma para tenerlo colgado, requiere un respeto por la naturaleza y actuaciones respetuosas con el entorno”.