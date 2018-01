La moción de censura entra en la agenda inmediata del PSOE lagunero

El secretario general del PSC – PSOE, Ángel Víctor Torres, respaldó al nuevo dirigente socialista de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en su posicionamiento con respecto a que solo se plantean una moción de censura al alcalde de CC, José Alberto Díaz, si la candidata a presidir la corporación es la concejal socialista Mónica Martín. “Es absolutamente legítimo que los partidos reclamen la alcaldía”, sentenció.

Una propuesta que no sería un obstáculo para llegar a un acuerdo con el otro grupo progresista del Ayuntamiento lagunero, Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, tal y como confirmó el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, en las que dejó claro que no hay líneas rojas para buscar un gobierno alternativo al actual.

El dirigente de los socialistas canarios puso como ejemplo el caso de Firgas, donde el PSOE, con un solo concejal, aspira a estar al frente de la Corporación. “Me parece legítimo que se pelee porque la alcadía sea para el PSOE”, manifestó a este periódico sobre el caso del consistorio grancanario, que sería extrapolable al de La Laguna, siempre que se produjeran negociaciones sobre la censura.

En cualquier caso, Torres indicó que una decisión de este calado corresponde a la asamblea local del PSOE en La Laguna adoptarla. En este sentido se refirió a lo ocurrido en Icod de Los Vinos, donde la decisión de presentar la censura fue sometida al escrutinio de la asamblea local. “Yo, como secretario general, avalaría lo que la asamblea dijera”, sentenció.

La realidad es que la moción de censura está en la agenda inmediata de la nueva ejecutiva del PSOE de La Laguna, salida del congreso celebrado el pasado sábado, dado que es uno de los asuntos que tienen previsto abordar en la primera reunión de la comisión, que se celebra mañana. Así las cosas, el equipo que dirige Gutiérrez no solo tiene ahora sobre la mesa el encargo del PSOE de Tenerife de promover una moción de censura en la Corporación, un mandato que emanó de su último congreso insular, sino que además cuenta con el ofrecimiento realizado desde la oposición para entablar una negociación sin tener en cuenta los nombres.

Gutiérrez no quiso avanzar una respuesta a este ofrecimiento y se remitió a la ejecutiva del jueves. “Como Luis Yeray tengo una opinión pero me tengo que sentar con los compañeros para adoptar una decisión”, insistió.

En cuanto al posicionamiento del dirigente de Unid@s se puede sobre que en una negociación no establecerían líneas rojas a la hora de designar la persona que sustituiría al actual alcalde, advirtió de que “si no mejoran las condiciones que ahora mismo tenemos será complicado llegar a un entendimiento”, recordando que el PSOE gobierna en un pacto con CC en el Ayuntamiento y “no nos vamos a hacer una moción a nosotros mismos”.

“Estamos en el Gobierno y si no mejoran las condiciones que ahora mismo tenemos será complicado llegar a un entendimiento”, subrayó el líder de los socialistas laguneros, al tiempo que matizó que su partido tampoco pondría ninguna línea roja en el caso de que hubieran negociaciones.

Eso sí, demandó que para abordar una moción de censura con los partidos de la oposición “tendrán que decirnos claramente dónde están esos acuerdos y poner en valor que estamos gobernando y que las políticas sociales del Ayuntamiento las hacemos nosotros”. “¿Que hay mejoras para la ciudadanía y para el partido? Entonces entraremos a hablar y valorar si es necesaria la moción de censura”, concluyó.

Torres, por su parte, insistió en que respetará “las decisiones lógicas que se den en las agrupaciones” y advirtió de que la censura de La Laguna es “la más anunciada de la historia, al menos en la política reciente”. “Las mociones de censura son propuestas legítimas que normalmente se presentan y no se publican”, apostilló.