“Las Económicas tienen que renovarse y tratar los temas que afectan hoy a la sociedad”

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife celebró durante el recién acabado 2017 su 240 aniversario. Su director, José Carlos Alberto Bethencourt, acaba de superar su primer año al frente de la institución, con más de 150 actividades realizadas, y afronta el futuro con el objetivo de “renovarnos y tratar los temas que hoy afectan a la sociedad”, con especial preocupación en incorporar a la juventud y aumentar la cuota de socias.

-¿Cómo ha sido este primer año al frente de la Económica?, ¿qué valoración hace?

“Pues primero fue adaptarse, ver cómo era el funcionamiento de la casa, adaptar el equipo, empezar a enterarme de cómo funcionaban las cuentas y planificar el programa sobre la marcha para todo el año. Esos fueron los primeros pasos y creo que hemos terminado ahora, porque no se crea que es tan fácil hacerse cargo de una casa antigua. Pero yo creo que lo hemos conseguido y ahora estamos en condiciones de hacer una programación más pausada y profunda, aunque la de este año creo que no ha estado mal, así que ha sido satisfactorio”.

-¿Y cómo ha sido, en síntesis, esa programación de 2017?

“En total hemos hecho 159 actividades, en las que había ciclos, cursos, exposiciones de pintura, presentaciones de libros… Hemos recuperado un ciclo que era clásico, y que se había suspendido, el de Planeta Tierra, y ahí hablamos de energías alternativas, de áridos… Hicimos también un ciclo importante sobre estudios del REF, otro sobre la crisis de la Unión Europea, otro sobre Juventud y Valores… También celebramos la conmemoración del 240 aniversario de la institución, donde recordamos a la familia Nava y Grimón y su relación con La Laguna, con conferencias, una exposición y la placa en el Jardín de Nava de la calle Anchieta”.

-¿Por dónde debe ir el futuro de las Económicas?

“Lo que quiero dejar claro es que la Económica no es solo una sociedad económica y tampoco es política, pero entre sus objetivos se ocupa de temas políticos y económicos, y también históricos, porque la finalidad de las Económicas es muy amplia y se tienen que ocupar de todos aquellos problemas que afecten a la sociedad tinerfeña, ese es el objetivo de sus estatutos”.

-¿Unos objetivos que siguen vigentes hoy en día?

“Siguen vigentes. Hay una frase que yo suelo decir, ‘menos historia y más futuro’. Eso no quiere decir que se dé menos importancia a la historia que tienen las Económicas, pero nosotros no nos ocupamos solo de la historia, queremos hablar de los problemas del presente y, sobre todo, de los del futuro. Por eso estamos muy preocupado en incorporar a la juventud y por que se traten temas que hablen de hacia dónde vamos, recordando de dónde venimos”.

-Hablando de la juventud, ¿teme que se alejen de la institución al considerarla arcaica?

“Eso es lo que nos preocupa, pero no solo a nuestra Económica, sino que hemos visto que cuando asistimos a las reuniones de las sociedades a nivel nacional, su preocupación es el papel que tenemos en el siglo XXI y cómo renovarnos, porque si todos venimos a hablar y recordar lo grandes que fuimos pero ya no somos, pues eso no sirve absolutamente para nada. Tenemos que renovarnos y tratar los temas que hoy afectan a la sociedad y, sobre todo, pensando en la juventud”.

-¿Y qué van a hacer para lograr llegar a la juventud?

“Al principio, organizamos una conferencia, que fue muy ilustrativa, sobre la generación de los millennials. Y un joven que estaba allí dijo: “Yo soy millennial y los que están hablando no lo son, ¿cómo van a decirme ustedes a mí lo que tengo que hacer?”. Pues exactamente, hay que incorporar a la juventud y que nos cuenten ellos cómo ven su futuro y qué quieren hacer. La idea está clara, lo que pasa es que es difícil conseguirlo. Tuvimos un ciclo sobre Juventud y Valores, y vinieron jóvenes, pero estamos buscando la fórmula para que vengan más”.

-¿Quizás acercándose a los institutos y la universidad?

“Nos estamos acercando a los institutos y, sobre todo, a los colegios. Pero sí, hay otras instituciones que tienen programas en este sentido que van muy bien, y habría que buscar algo así. Tenemos un convenio de prácticas externas con la universidad y vienen alumnos, pero, claro, las prácticas externas son sobre elementos que tiene la sociedad, como los fondos de archivos de bibliotecas… Pero tenemos que hacer cursos o buscar un gancho para que los jóvenes se interesen sobre lo que estamos haciendo”.

-En su programa había dicho que un propósito suyo era que las mujeres se fijaran más en la Económica. ¿Cómo va ese objetivo?

“A nivel estatal somos una sociedad con bastante número de socios, con cerca de 400, pero nos gustaría que aumentara el número de socios femeninos, que ahora mismo creo que no pasa del 15% del total, y hay que cambiar ese esquema. Cada vez hay más, pero hay que buscar la fórmula para que haya más aún. Habría que hacer una campaña para que se apunten, y luego elegir temas que afecten a la mujer”.

-¿Objetivos y proyectos para este año que arranca?

“Vamos a tratar temas de rabiosa actualidad, como la financiación de las comunidades autónomas y, en algún momento, tendremos que hablar de la Constitución. Hay un ciclo que ha tenido mucho éxito, que son testimonios de gente que ha tenido su importancia en la sociedad tinerfeña, y que repetiremos. Va a haber un congreso de sociedades que colaboran mucho con nosotros. Y también tenemos un objetivo, que es conseguir que el mundo económico se implique más en la sociedad”.

-¿De qué manera?

“En la sociedad del conocimiento, el mundo económico actúa por su cuenta y el mundo del conocimiento, la universidad e investigadores, por el suyo. Y sería bueno que se encontraran en el punto medio, y esta sociedad podría ser ese lugar de consenso. Vamos a ver si logramos que éste sea el foro donde discutan los asuntos que tienen en común”.

-¿En qué punto se encuentra el proyecto de techado del patio?

“Caminando. El primer año ha sido fundamental el apoyo del Gobierno, del Cabildo, del Ayuntamiento de La Laguna y de la Fundación CajaCanarias; sin ellos no podríamos haber caminado este año. Entre esos proyectos está el techado, aún no ha salido a licitación pero tengo plena confianza en que saldrá en 2018”.

-Este techado supondrá ganar un espacio para desarrollar más actividades…

“Sobre todo tenemos limitados los espacios para exposiciones de pintura, nos supone un problema estructural cada vez que lo queremos hacer, y con el techado ganaremos superficie. Y otra actividad que puede salir son los cursos en el aula informática, que ya está en marcha. Los ordenadores se habían deteriorado y en enero ya estarán funcionando y se podrán dar cursos”.

-Otro proyecto pendiente era el gabinete histórico de la Ilustración. ¿Qué nos puede decir?

“Va unido al del techado, estoy casi seguro de que saldrá en 2018”.

-¿Y la digitalización de los archivos?

“Eso está, de momento, un poquito parado, pero con la intención de todas las partes implicadas de ponerlo en marcha. Es una labor compleja y cara, necesita de una infraestructura que la Económica no tiene, pero las partes estamos muy empeñadas en sacarlo adelante y que salga también en 2018”.

-¿Cree que es hora de que la entidad reciba el Premio Canarias?

“Indudablemente alguien nos tiene que proponer, si se mira a una institución que tiene 240 años y la labor que ha hecho, unos dirán que es merecedora y otros que no. A mí me parece perfecto que nos lo den, pero hay que recordar que hay tres Económicas en Canarias”.