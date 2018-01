Llegó el momento de Mads Bonde

El Iberostar Tenerife sigue sin tener suerte con las lesiones. Ayer se confirmó que Josh Akognon, debido a que sufre fractura en la rótula de la rodilla derecha, estará de baja dos meses después de que el nigeriano llegara para suplir, también por lesión a Nico Richotti. Fue, nuevamente, una lesión fortuita, algo a lo que se ha tenido que acostumbrar este año el Canarias. En el club no pierden de vista el complicado mercado de fichajes, pero confían también en el fondo de armario con el que cuentan y es justo ahí donde aparece la figura de Mads Bonde.

El alero danés es una de las grandes esperanzas de la entidad aurinegra. Llegado el pasado verano procedente del Ávila de la LEB Plata, posee un gran físico, es trabajador, disciplinado y ambicioso.

Bonde ha firmado buenas actuaciones con el Kia Naútico de Tenerife en Liga EBA, cumpliendo de sobra cada vez que la entidad lo ha necesitado para tener entrenamientos de calidad con el primer equipo.

Fue el pasado 16 de enero, en el encuentro de la Basketball Champions League disputado en Italia, frente a la Orlandina, cuando el exterior pudo comenzar a mostrar todo su baloncesto. Más allá de los ocho tantos anotados, Bonde nunca se vio fuera de lugar, mostrándose con soltura en ataque y defensa.

El miércoles, ante el PAOK, tras la lesión de Josh Akognon, el alero volvió a disponer de minutos y cumplió con creces. Bonde anotó cuatro puntos pero, sobre todo, no se arrugó ante el juego físico de los griegos, en el que los contactos eran continuos, llevando a cabo un juego realmente tedioso. La confianza que le da Fotis Katsikaris, además de la del club, cobrará especial importancia en los próximos días ya que viajará a Murcia para enfrentarse al UCAM en una de las pistas más complicadas de la Liga Endesa no solo por el oponente con el que se encontrará, sino por la presión ambiental del feudo pimentonero.

Kostas y Davin

Además de Mads Bonde, Kostas Vasileiadis y Davin White están listos para asumir el desafío de afrontar los próximos choques de los canaristas sin Akognon.

El alero griego sufre una sobrecarga en el gemelo izquierdo, descartando así una lesión de gravedad, y será sometido a tratamiento por los servicios médicos canaristas para que pueda llegar al próximo encuentro. Vasileiadis abandonó el Santiago Martín el pasado miércoles con tono sereno, esperando a recuperarse lo antes posible para seguir siendo tan decisivo como desde el primer día.

El caso de Davin White es similar, lesionado ante el Movistar Estudiantes, jugará con una férula que proteja los dedos de su mano izquierda pero el miércoles, horas antes del duelo con el PAOK, probó la misma lanzando a canasta y todo apunta a que estará disponible.

Al no ser la derecha, su mano de bote, podrá jugar ante el UCAM. Tras un inicio de temporada que no fue el mejor, el de Phoenix parece haber alcanzado su mejor momento de juego y forma y no está dispuesto a parar ahora más de un partido.

El club, como siempre, sigue atento a un mercado complicado por las alturas de temporada en la que nos encontramos, con clubes preparando las competiciones coperas de sus respectivos países, además de que, tras haber realizado tres cambios en el equipo, es necesario ajustarse a un presupuesto que no permite ahora demasiadas ale