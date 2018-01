Los 5 ‘momentazos’ de la I Fase de Murgas Adultas

Aunque la sensación general es que la I Fase de Murgas Adultas resultó algo floja, sobre todo porque el lunes por la noche se subieron al escenario agrupaciones clásicas de una final, sí nos dejaron algunos momentos dignos de mencionar, ya sea por sentido del humor, por defender una causa social o por sorprender.

Comenzamos con los primeros, Los Trapaseros. La murga de Los Realejos fue la primera en llevarse una ovación y aplausos de pie por parte de la grada cuando, a la izquierda del escenario descubrieron a Drag Sethlas, ganador este lunes de la gala ‘drag’ del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con la fantasía ‘¡Mi cielo! Yo no hago milagros, que sea lo que Dios quiera’, y al que denunció la Asociación de Abogados Cristianos (AEAC) por una supuesta ofensa al colectivo cristiano. Caso que se archivó este pasado mes de diciembre. La murga cantó un alegato en defensa de su actuación, criticando la hipocresía de la sociedad y en apoyo y defensa de la libertad sexual. “Con la iglesia canariona hemos topado”.

#MurgasSC1. @MurgaTrapaseros “La gala Drag queen, todo el mundo lo vió y a la iglesia le sentó mal; pero robar niños y acusar a homosexuales si esta bien” con esa estrofa me robaron el corazon — Kiova Sosa (@Kiovasosa13) 22 de enero de 2018

Uno de los políticos que más palos recibió anoche, por todas partes, fue sin duda el concejal de La Laguna Zebenzuí González por sus mensajes de WhatsApp donde se jactaba con otros afiliados del partido de “follar” con empleadas que enchufaba en el Ayuntamiento.

Desde Los Trapaseros (“La Laguna no merece un concejal así”) hasta Diablos Locos (“Va de Rocco Sifredi pero no se come ni unaaaaa….miga. Te la metes donde te quepa, eres político y tienes que dar ejemplo, y a las mujeres se las respeta”, pasando por Las Klandestinas, que lo pusieron de vuelta y media con una retahíla.

Burlonas fueron las únicas que se disfrazaron de microalgas (“Yo vengo porque en estas costas la mierda me llama”), pero casi todas las murgas metieron el tema en sus letras. “Amargaron el verano a todos los isleños”; “En nuestra aguas hay mucha mierda, pero es peor la mierda de políticos que tenemos en nuestra isla”;

Sin embargo, un tema que dominó durante la fase y que levantó varias veces al público de sus asientos fue el compromiso de prácticamente todas las purgas en la lucha contra la violencia machista, los abusos sexuales y la desigualdad de esta sociedad con respecto a la mujer. Dos momentos clavete pancartas fueron el de La Traviata con su #Yosítecreo:

Y el segundo, el protagonizado por Burlonas. En su segundo tema tocaron el caso de La Manada. “Un grupo de golfos, se meten de todo, cogen a una chica y le hacen de todo, y aquí discutimos que si estaba borracha”. “Yo soy libre para elegir con quien me acuesto”, momento en el que la purga, una de las mejores de la noche, mostró carteles con el #YoTambién (#metoo en español), uniéndose al movimiento que denuncia los continuos abusos machistas y acoso sexual a las mujeres, mientras le piden a los hombres que también se unan. #CarnavalTfe #MurgasSC1 “No a la desigualdad” en el segundo tema de @Murga_Burlonas sobre la desigualdad pic.twitter.com/ThwpwYyW2V — Carnaval de Tenerife (@Carnaval_Tfe) 23 de enero de 2018

Si tenemos que destacar el humor, desde luego las Triquikonas fueron las reinas de las risas con su segunda canción, ‘La conciencia de Raquel’. Este tipo de temas hablados, recitados, donde se contesta la propia murga ya es un clásico de estas chicas. Y menos mal que aparecieron porque la fase no iba por muy buen camino a esas alturas de la noche y lograron sacarlas las carcajadas a los asistentes.

Y para terminar, y nos extraña que no saliera más, tenemos el momento ’emoji de la caca’ que ha tenido a medio Santa Cruz de habladurías y hasta ha sufrido vandalismo. En este caso fue La Traviata quien quiso regalarle esta “mierda” a Coalición Canaria por su 30 cumpleaños. “Recojan su mierda, que de ella estoy harto ya. Mira el escenario, aquí está tu regalo, el marrón de Canarias lo pagas tú, como en Santa Cruz, lo pagas tú”.