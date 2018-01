Los fans de Ana Guerra recuerdan sus mejores actuaciones para reivindicar un puesto en la final

Operación Triunfo ha entrado ya en su recta final, pero aún no tiene quinto o quinta finalista. Está en manos de su público decidir si finalmente será Agoney o Ana Guerra quien se una al grupo formado por Alfred, Aitana, Miriam y Amaya, ya finalistas del concurso. El tiempo se acaba y los fans de ambos concursantes han puesto toda la carne en el asador para conseguir que su candidato favorito logre dar un paso más en el programa y llegue hasta la esperadísima final.

Si hace unos días fueron los incondicionales de Agoney quienes crearon y difundieron un vídeo con sus mejores actuaciones y comentarios a favor del de Adeje, ahora son los fans de Ana Guerra, los llamados warriors, quienes están moviendo en las redes este vídeo creado por ellos mismos con las actuaciones de la lagunera a su paso por OT.

Fragmentos de Lágrimas negras, Cabaret, Sax y, por supuesto, la ya mítica Bikina, resumen en un minuto la trayectoria de Ana en la Academia, una evolución asombrosa y de las más destacadas en cuanto a progresión. Lejos queda aquella chica tímida y de ojos enormes que necesitaba desesperadamente de un profesor o profesora que domara ese chorro de voz que ha enamorado a los fans de esta edición de OT. Ana Guerra ha conseguido ganarse al público, a sus compañeros y a sus profesores, pero sobre todo, pase lo que pase mañana lunes, ha regalado a los seguidores del formato dos actuaciones (como mínimo) que ya son historia de la televisión: La bikina y Lágrimas negras.

La última Gala de OT, aquella en la que ambos fueron nominados, fue un duro momento tanto para Ana como para Agoney. Ella ya estaba nominada y, aunque se salvó de la expulsión, quedó abatida con la marcha de Roi. Tan desconsolaba estaba que la directora de la Academia, Noemí Galera, le dirigió unas palabras de consuelo. Y para rematar la mala noche, Ana tuvo que escuchar que el jurado le dijera que vocalmente estaba muy lejos de sus compañeros.

Sin embargo, Ana ha destacado en el concurso por otros aspectos además de su voz: sabe llenar el escenario con su sola presencia y, al verla interpretar cualquiera de sus temas, parece una artista ya consagrada, que se mueve y canta con soltura y desparpajo ante las cámaras y ante el público. No hay que olvidar que todas las interpretaciones son en directo, algo que cada vez menos artistas hacen en televisión. Sin embargo, ella misma parece no saber hasta dónde llegan sus cualidades, y hace solo unas semanas aseguraba a sus compañeros que no creía que llegase a estar en la final.

Mañana termina el sueño televisivo para uno de los dos tinerfeños de la Academia, pero como espectadores no podemos estar más que agradecidos y orgullosos de su paso por OT, se vaya quien se vaya.