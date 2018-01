Los mejores memes sobre el vestido de Pedroche

📹Así descubrió Cristina Pedroche su vestido de las Campanadas pic.twitter.com/V7Ej2UbalV — Tweets de tele (@teletuits) 1 de enero de 2018

El traje de Nochevieja de la presentadora Cristina Pedroche se está convirtiendo en una de las tradiciones de cada año. La presentadora protagonizó las Campanadas de Antena3 con el cocinero Alberto Chicote y lució un espectacular diseño de Pronovias muy similar al de 2016 junto con un bonito abrigo rojo.

Pero antes de dejar al descubierto su nuevo modelo, Cristina realizó un discurso reivindicativo con un marcado contenido feminista y contra el acoso sexual: “Voy a pedirle a 2018 algo que no es típico en las Campanadas. Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género. Que 2018 sea el año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que este año en el que entramos por fin quede claro que ‘No es no’, y que nos queremos vivas. Y también pido de todo corazón que en el 2018 se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo. No solo nos duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto”.

Como siempre, los usuarios de Twitter no tardaron en echar a volar su imaginación y publicar memes del atuendo de Cristina: