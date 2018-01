Los municipios turísticos de mayor peso de las Islas plantan al Gobierno en Fitur

El Gobierno de Canarias perderá gran parte de su músculo turístico en la próxima feria del sector más importante de España, Fitur, que se celebrará en Madrid entre el 17 y el 21 de este mes. Según ha sabido DIARIO DE AVISOS, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, constituida en diciembre de 2016 e integrada por Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajana, ha decidido desmarcarse de la estrategia de la empresa pública Promotur y acudirá a la cita de la capital de España por primera vez con estand propio.

La medida adquiere un significado relevante por cuanto, según los datos aportados por la propia asociación, las cinco localidades citadas representan más de la mitad de las plazas turísticas del Archipiélago y reúnen la mayor parte de las pernoctaciones y del gasto turístico a escala regional.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la principal discrepancia radica en “fallos de enfoque” de Promotur, que, aseguran, no diferencia entre municipios turísticos, que despliegan una gran actividad durante los días de feria, con encuentros con profesionales del sector y una alta demanda de público, y las localidades consideradas de “interés turístico”, que desarrollan una actividad promocional notablemente inferior. La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias no comparte que esa diferencia no se tenga en cuenta por parte del Gobierno de Canarias a la hora de repartir los espacios en el estand.

El nuevo escaparate promocional de los cinco municipios sureños dispondrá de una superficie de 100 metros cuadrados y cada uno de ellos contará con espacio propio para reuniones y encuentros profesionales, además de una amplia zona con pantalla para presentaciones públicas, ya sean conjuntas o individuales. El estand, que estará situado junto al del Gobierno de Canarias, lucirá el logotipo de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y el de cada una de las cinco localidades representadas.

Ya el año pasado, Adeje y Arona protagonizaron un sonado desmarque al acudir a Fitur con un estand compartido de 60 metros cuadrados que generó malestar en el Gobierno de Canarias, hasta el punto de que las principales autoridades regionales e insulares no lo visitaron.

Entonces, tanto el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, como el de Arona, José Julián Mena, ambos del PSOE, reivindicaron que los dos grandes destinos de Tenerife debían tener “iniciativas y dinámicas propias, sin descolgarse de nadie, pero sin subordinaciones”.

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias se constituyó formalmente en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa Adeje (CDTCA) el 1 de diciembre de 2016 con la firma de los estatutos de la nueva entidad en un acto al que asistieron los cinco alcaldes de estas localidades: José Miguel Rodríguez Fraga (Adeje), José Julián Mena (Arona), Pedro Martín (Guía de Isora), Onalia Bueno (Mogán) y Marco Aurelio Pérez (San Bartolomé de Tirajana).

Objetivos

Entre sus objetivos está el “establecimiento de una unidad de acción para la defensa de los intereses comunes de los principales municipios turísticos de Canarias” y “desarrollar proyectos en conjunto para captar financiación de la Unión Europea, así como promover la cooperación entre administraciones, empresas y agentes del sector”. El foro también aboga por “desarrollar sinergias y estrategias de innovación urbana que mejoren la eficacia de la gestión municipal”.