Los planes de empleo de Santa Cruz llegan a 650 personas en 2018

Con titulación, sin ella, en riesgo de exclusión o busca de su primer trabajo. Estos son solo algunos de los perfiles de las 650 personas que se van a ver beneficiadas de manera directa de los seis proyectos de empleo que la Sociedad de Desarrollo pondrá en marcha en Santa Cruz durante este primer trimestre. Políticas activas de empleo que se van a ver completadas con un esfuerzo casi igual de importante en dotar de infraestructuras a la ciudad para poder formar y acceder a más recursos para los desempleados de la ciudad. La suma arroja la cifra más alta en la historia de la ciudad destinada al fomento de la empleabilidad, casi seis millones de euros. Una apuesta que, como admite el concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, va a ejercer un efecto llamada para las personas de otros municipios. “Ya en los últimos años, en la bolsa de empleo de la Sociedad de Desarrollo se ha incrementado en el 70% el número de personas inscritas que proceden de otros municipios así que no es de extrañar que la capital ejerza un efecto llamada porque nadie, ningún municipio, está haciendo el esfuerzo económico que estamos haciendo nosotros en materia de empleo sin tener las competencias para ello”.

La actividad formativa de estos meses va a ser tan intensa que el actual centro de formación, el de Ireneo González, avanza Cabello, comenzará a abrir por las tardes para acoger a los alumnos de los distintos programas. Una sede que será trasladada a las 22 nuevas aulas que va a poner en funcionamiento el antiguo colegio Tena Artigas tras su remodelación, ya en marcha y que tiene un coste de 1,3 millones. Cantidad esta última que es casi la misma que la Sociedad de Desarrollo destina a los seis programas que se pondrán en marcha en breve (1,4 millones) y que, reconoce Cabello, son posibles gracias a la implicación de otras administraciones como el Cabildo.

Así, el primero de los cursos de la lista de seis que se ponen ya en marcha es el proyecto europeo Habilidades y especialización para la búsqueda de empleo (HEBE). Son 60 las personas beneficiarias y su objetivo es impulsar la cualificación de las competencias profesionales de 60 jóvenes, de entre 16 y 30 años, a través del desarrollo de itinerarios integrados de formación e inserción laboral. “Hasta ahora, la gran parte de los proyectos de empleo están destinados a personas mayores de 45 años, parados de larga duración y en riesgo de exclusión, un perfil que hace difícil las políticas de formación en determinadas área”, explica Cabello. Por eso, este proyecto se fija “en esa otra parte de lo desempleados, jóvenes, formados, que también necesitan de un impulso para introducirse en el mercado laboral”, añade el edil. En este caso, el Ayuntamiento ha obtenido 221.771 euros procedentes de fondos europeos y ha aportado una cofinanciación de 19.753 euros.

TURISMO

El segundo de los proyectos es el denominado Eventur y es uno de los dos que apuesta por el sector que está ejerciendo de arrastre en las contrataciones junto al comercio y que no es otro que el turismo. En este caso, son 40 personas las beneficiarias y ha sido posible gracias a un contrato con Fifede, en el marco del programa MEDI del Cabildo, para la realización de dos cursos de formación: Gestor de Eventos e Informador Turístico. El presupuesto, que pone íntegramente el Cabildo, asciende a 45.000 euros y su objetivo es mejorar la empleabilidad mediante la cualificación y/o actualización profesional en la organización de eventos e información turística. También se pretende mejorar las competencias personales e interpersonales, con el objetivo de propiciar e incrementar las probabilidades de inserción laboral.

El otro programa relacionado con el turismo es el de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), que vuelve a la parrilla de la formación de la Sociedad de Desarrollo por tercera vez. Son 15 las personas participantes y consiste en la formación dual de informadores turísticos, de forma que se trata de 15 alumnos-trabajadores como informadores, combinando formación teórica con la práctica en el puesto de trabajo. Así, trabajarán activamente como informadores y promotores turísticos para Santa Cruz. Como novedad, este año trabajarán 11 meses y no 9 como en ediciones anteriores. “En esta ocasión nos centramos en el colectivo de garantía juvenil, es decir, jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo”, aclara Cabello. El proyecto lleva a aparejada una subvención de 265.800 que con los fondos propios que aporta la Sociedad, alcanzarían los 297.552,86.

“Mientras nadie me convenza de lo contrario, si el turismo crea empleo, allí vamos a poner nuestros esfuerzos”, se ratifica el concejal de Promoción Económica para ofrecer formación específica en este campo. Cabello es consciente de que la economía de Santa Cruz también necesita diversificarse y por ello, “ya trabajamos en incorporar formación a nuevos nichos de mercado. Es un trabajo que se verá en breve”, asegura.

PRESTACIÓN CANARIA

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Santa Cruz, asegura Cabello, no ha querido olvidarse de una parte importante de sus vecinos, aquellos que se benefician de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una prestación finalista que, tras acabarse su percepción, deja a muchas familias en una situación de desamparo. Para ellos, la Sociedad de Desarrollo ha creado el programa OYE, con el que pretenden no solo dotarlos de competencias para el empleo sino también de realizar un acompañamiento tras la finalización del programa.

Participarán 45 personas y se desarrolla en colaboración con el IMAS con el objetivo de realizar acciones de empleo para familias con todos sus miembros en paro, beneficiarias de la PCI, para facilitar su reincorporación al mercado laboral. En esta ocasión, serán los propios técnicos de la Sociedad de Desarrollo los que se desplazarán hasta las Unidades de Trabajo Social (UTS) para seleccionar conjuntamente a las personas beneficiarias. El presupuesto es de 150.000 euros.

GRANDES CIUDADES

Pero si hay un gran proyecto que Santa Cruz, pero también La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, pueden considerar un gran éxito es el Plan de Empleo para las Grandes Ciudades Canarias. En la capital serán 300 las personas beneficiarias con el objetivo único de mejorar la empleabilidad de la población activa de Santa Cruz, especialmente de los colectivos más vulnerables. Para ello recibirá un millón de euros, de los que 500.000 euros ya están firmados por el Gobierno de Canarias. “Estamos hablando de proyectos pilotos específicos para Santa Cruz, porque, afortunadamente, el Gobierno regional ha entendido que los municipios que nos encontramos en el área metropolitana debemos tener un trato diferenciado”, detalla Cabello.

El logro de este acuerdo es que el dinero se entrega como subvención directa y, además, el compromiso de inserción se reduce al 10%. Cabello se muestra satisfecho porque el autoempleo también será considerado como inserción.

El edil de Promoción Económica no quiso perder la oportunidad de hacer notar lo que, a su juicio, ha sido un claro cambio en la sensibilidad del Servicio Canario de Empleo (SCE) desde que está al frente Sergio Alonso (CC). “No es de recibo que, durante los dos años que estuvo el anterior director (PSOE), nunca se reuniera con nosotros y ahora llevamos no menos de 12 reuniones para sacar adelante este programa”. Asegura Cabello que con este acuerdo “se ha roto un techo de cristal” que hará que las próximas negociaciones para mantener este programa para las grandes ciudades permita avanzar aún más en un área en la que los municipios no tienen competencias directas como es el empleo.

PLAN DE EMPLEO SOCIAL

Por último, se suma a esta amalgama de políticas activas de empleo, que es más que posible que ningún municipio de Canarias sea capaz de poner en marcha, el ya tradicional Plan de Empleo Social. Este plan, en contra del que en muchas ocasiones ha protestado Cabello por considerarlo asistencialista, esta vez, lo defiende porque entiende que se ha conseguido uno de los objetivos perseguidos por Santa Cruz y que no es otro que tenga carácter anual y no de seis meses.

En total serán 190 las personas que se beneficien del programa gracias a la financiación del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento y la Federación Canaria de Municipios. Así, la iniciativa cuenta con un presupuesto de 2.382.659,25 euros, de los que 1,4 millones son financiados por el Consistorio, para formar y dar trabajo a sus destinatarios durante 12 meses.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Alfonso Cabello tampoco quiere olvidarse de la contribución directa que la Sociedad de Desarrollo hace al empleo con estos programa, porque solo en contrataciones para dar salida a los programas (técnicos, administrativos, docentes …) “vamos a duplicar el personal propio”. El resumen es que al final del año se habrán beneficiado más de 1.400 personas de las políticas activa de empleo más ambiciosas de la historia de Santa Cruz. El objetivo último de este impulso no es otro que rebajar las cifras de desempleo (23.000 parados) y con ellas el riesgo de exclusión.