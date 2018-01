Luna Hibner, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz: “Ardía en deseos de cumplir los 18 años”

Ardía en deseos de cumplir los 18 años para presentarse a la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En su municipio, Arona, se ha presentado a otros concursos, como Reina de las Fiestas o del Carnaval de Los Cristianos, pero cuando se habla con ella, es evidente que nada tiene parangón con subirse, el próximo día 7, a la pasarela del Recinto Ferial y aspirar a reinar el gran Carnaval chicharrero. Se llama Luna Hibner, tiene apenas 18 años y estudia Turismo en la sede de Adeje de la Universidad de La Laguna.

-¿Cómo se decidió a presentarse al Carnaval de Santa Cruz?

“Cuando cumplí los 18 años, no tenía dudas de que llegaba la hora de presentarme. Lo hice en el casting del Grupo Fedola, que fue el primero que vi, y estoy supercontenta de haber sido la elegida entre 120 chicas”.

-Pero ya tiene experiencia en otros certámenes de belleza en el sur de la Isla.

“Me he presentado a Miss Sur, a reina de las fiestas de mi pueblo y a Reina del Carnaval de Los Cristianos, pero siempre me he quedado a las puertas, como dama de honor”.

-¿Qué sabe de su patrocinador, el Grupo Fedola?

“El Grupo Fedola es una gran empresa canaria, que tiene más de 1.000 trabajadores en los distintos sectores y al que le estoy muy agradecida por todo lo que está haciendo por mí”.

-¿Y qué me dice de su diseñador, Alfonso Baute?

“Se nota que lleva seis años diseñando para el Grupo Fedola y siempre está pendiente de todo”.

-Supongo que se está preparando para mover ese traje.

“Tengo que darle mucho ritmo al traje, porque mis movimientos son todo un complemento para el diseño. Me estoy preparando física y mentalmente para esa gran noche. Físicamente, porque mover la fantasía requiere fuerza, ya que se trata de casi 300 kilos, y todas las tardes estoy yendo al gimnasio. Y mentalmente, porque hay que tener adrenalina, pero también hay que saber controlar esos nervios, porque ya se sienten los nuditos en el estómago”.

-¿Y cuántas veces se ha probado el traje?

“Cada vez que puedo, me acerco al taller de La Orotava para probármelo. Intento ayudar, porque en cada ocasión hay alguna pieza nueva que hay que probar”.

< ► > Luna Hibner, candidata a Reina. Andrés Gutiérrez

-Falta apenas una semana; supongo que ya está todo listo.

“Siempre falta algún detallito, pero la estructura y el diseño del traje ya están perfiladas y terminadas”.

-¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval?

“Del Carnaval es difícil elegir solo una cosa. Soy muy murguera, pero no puedo dejar atrás las comparsas, el ritmo y armonía, las rondallas, el Carnaval de noche… Es difícil quedarse con una sola cosa”.

-Y aunque gane en Santa Cruz, no se perderá su Carnaval de Los Cristianos.

“Desde luego que no. Como aronera, siempre estoy colaborando con el Carnaval de Los Cristianos, con la organización, con las candidatas… No me lo perderé”.

-Va a salir en el número 11 en la Gala del día 7. ¿Le parece bien salir casi al final?

“La verdad es que el número me daba un poquito igual, pero me gusta, siempre me ha gustado el número 11 y estoy muy contenta”.

-¿Qué opinión le merece que se presente Saida Prieto, después de todo lo que ha sufrido?

“Estoy encantada. Porque se merece vivir esa gran noche después de su triste accidente, y además tengo la suerte de llevarme muy bien con ella”.