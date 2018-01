El Gobierno de Canarias retirará los polémicos planes de urbanismo de Arona

Los Planes de Modernización y Mejora Turística (PMM) de Playa de Las Américas y Los Cristianos entran en una vía muerta. Las previsiones urbanísticas del Gobierno de Canarias con los dos núcleos del municipio de Arona, a las que se han opuesto frontalmente el Ayuntamiento (ayer el Pleno se pronunció en contra sin un solo voto a favor de la aprobación de los planes) y una amplia representación de la clase empresarial, no seguirán adelante. El viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero Espeja, confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que su departamento “plantea la posibilidad de no continuar con la tramitación y aprobación de los dos documentos si el Ayuntamiento de Arona no emite informe de favorabilidad o este es desfavorable”. Estas afirmaciones se producían poco después de que el Pleno rechazara por segunda vez los PMM, en una sesión plenaria extraordinaria, con los votos de PSOE, CxA y PP y la abstención de CC.

El viceconsejero explicó que la Ley del Suelo “otorga suficientes mecanismos y herramientas para que, al mismo nivel jerárquico que los planes de modernización, sea el propio Ayuntamiento quien formule las soluciones de ordenación que considere más adecuadas para elevar la calidad turística del municipio”. Entre ellas citó el nuevo Plan General del municipio, en proceso de licitación. Además, Romero tendió la mano al Consistorio al asegurar que tendrá “toda la colaboración que precise con ocasión de la formulación municipal de los instrumentos de ordenación que se consideren oportunos, incluida la prestación de cuanta información obre en los expedientes que tramita la Viceconsejería”. Ante las críticas vertidas sobre la presunta ilegalidad de las acciones previstas en los PMM, y ratificadas ayer en este periódico por empresarios y técnicos que aseguraban ver un “pelotazo” en los dos planes urbanísticos, el viceconsejero manifestó que estos no contienen ilegalidad alguna. “Aportan soluciones, desde la mejora de nuestras instalaciones turísticas e intervenciones en zonas altamente degradadas, en el marco de la legalidad que establece el conjunto de leyes sobre turismo y urbanismo”.

Al mismo tiempo, expresó que la premisa del Gobierno ha sido la de contar con el consenso de todas las administraciones públicas y recordó que la última versión de los PMM de Las Américas y Los Cristianos (la que rechazó ayer el Ayuntamiento) se elaboró con las alegaciones formuladas a los documentos anteriores, informes sectoriales y municipales, y tras reuniones con los técnicos, jurídicos y responsables políticos del Ayuntamiento. La intención del Gobierno ha sido la de sacar los nuevos documentos a información pública, para lo que precisa un informe favorable del municipio, y a partir de ahí serían aprobados definitivamente tras el período de información pública.

Desde la Viceconsejería se asegura que el “informe de favorabilidad” fue solicitado al Ayuntamiento el 14 de julio de 2017, dándose un plazo de dos meses, concluido el cual, el Consistorio solicitó una ampliación que fue concedida el 27 de septiembre. Tras denegar otra prórroga el 7 de noviembre, el viceconsejero asegura que solicitó el pasado 4 de enero de manera urgente un “pronunciamiento favorable respecto a ambos planes, a los efectos de continuar o no con la tramitación por parte del Gobierno”.

El PP se suma al Gobierno local y vota en contra; CC se abstiene

Ni siquiera CC votó a favor de los PMM de Los Cristianos y Las Américas. Sus tres concejales presentes ayer en el pleno optaron por la abstención. El resto, tanto el grupo de gobierno (PSOE y CxA) como el PP, principal partido de la oposición, rechazaron rotundamente ambos documentos al considerar que comprometen las arcas locales, disparan la superficie comercial y no plantean solución alguna a los graves problemas de movilidad de estas dos localidades turísticas.

Para el pronunciamiento casi unánime de los grupos resultaron decisivos los tres informes municipales (jurídico, económico y técnico) en los que se advertía, entre otros aspectos, de la amenaza que supondrían los planes para el futuro económico del municipio, el incremento de la superficie comercial en decenas de miles de metros cuadrados, con el consiguiente daño para las pymes y comercios del municipio, y la legalización de facto de edificaciones fuera de ordenación. El alcalde, José Julián Mena, destacó que la segunda versión de los PMM “ni solucionan, ni incluyen ni corrigen algunas de las alegaciones formuladas por los informes emitidos en la primera propuesta”. También afirmó que “analizadas ambas memorias de información y diagnóstico, los servicios municipales concluyen que son la misma memoria duplicada o desglosada. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Luis García, consideró “especialmente graves” las consecuencias económicas que tendría para el municipio la aprobación de los PMM. “Poner en riesgo la estabilidad presupuestaria son palabras mayores”, indicó en su intervención. En su opinión, las intenciones urbanísticas del Gobierno de Canarias con Las Américas y Los Cristianos “no son viables ni mucho menos legales”. “No mejoran absolutamente nada, empeoran la situación al no dar respuesta a las necesidades sociales, urbanísticas y ambientales de estos núcleos”. García criticó que de “forma velada” se contemple la constitución de un consorcio, “a lo que siempre nos hemos opuesto, porque tenemos suficiente capacidad para desarrollar instrumentos de gestión en nuestro municipio. La portavoz del PP, Águeda Fumero, calificó los PMM de “brindis al sol” y sostuvo que los “contundentes informes municipales” demuestran que no hay garantías para su desarrollo. Además, criticó el “silencio” que guarda el Cabildo y lamentó que el Gobierno “rechace la búsqueda del consenso”.

La concejal de CC, Clara Pérez, reconoció la complejidad del expediente y apeló al grupo de gobierno y a la Consejería de Política Territorial a que “lleguen a un entendimiento por el bien del municipio”, y defendió la importancia de los PMM como “instrumentos de desarrollo”.

José Antonio Reverón, de CxA, se preguntó, en declaraciones al DIARIO, qué ha pasado con el PMM de Costa del Silencio. “Sorprende que el Gobierno se haya olvidado de esta zona tan deteriorada después de tener previsto un plan en 2015. ¿Por qué lo rechazó?”.