Martí sigue porque no encuentran relevo para él

Hoy es el día decisivo para saber qué ocurrirá con José Luis Martí. La directiva del CD Tenerife y el director deportivo blanquiazul determinarán durante la presente jornada si el entrenador balear se sienta en el banquillo local del Heliodoro Rodríguez López el próximo domingo. Al técnico lo salva, de momento, que los recambios que hay en el mercado no terminan de convencer a Alfonso Serrano, tal y como informó ayer DIARIO DE AVISOS.

El secretario técnico ha sondeado el mercado de preparadores que podrían hacerse cargo de una nave como la insular. Además de que la lista de candidatos no es muy grande, Alfonso Serrano no está seguro de que el cambio vaya a salir bien. Esas dudas y esos miedos se trasladan a la directiva, que en este caso ha optado por mantenerse a la espera y no hacer nada. Miguel Concepción tiene miedo a que el revulsivo no mejore el actual panorama y que la temporada se vaya al garete irreversiblemente. Todo esto a pesar de que existe el convencimiento en el consejo de administración de que lo mejor sería destituir a Martí.

Por otra parte, Serrano tiene claro que no quiere más entrenadores inexpertos. Su sondeo tiene una premisa clara: está buscando a un técnico veterano, que conozca la categoría, y sus jugadores, y que, en la medida de lo posible, le garantice que el equipo se enganchará a los puestos altos de la tabla.

Pero ninguno de los candidatos que se le ha puesto a tiro, que son bastantes, gusta al cien por cien al vallisoletano, que ahora mismo opta más por la continuidad del balear que por el relevo del mismo.

Sea cual sea la decisión definitiva, no pasará de hoy en adoptarse, pues mañana mismo el equipo regresa al trabajo para comenzar a preparar la visita este domingo del Real Valladolid. Hoy se decidirá si Martí sigue o no.

Opiniones casi unánimes

David Amaral, excapitán y exentrenador del CD Tenerife, no se puede responsabilizar únicamente a José Luis Martí del actual momento que atraviesa el CD Tenerife. “No sería sólo responsabilidad suya, sino de todos los que han construido esta plantilla y planificado esta temporada. Para que se produzca un relevo, se necesita mucho trabajo previo de despacho y este club no se caracteriza por ello, sino más bien por la improvisación”, opina el actual comentarista de Canarias Radio.

También comentarista es Gustavo Alonso, quien entiende que el crédito a Martí se le acabó “hace varios meses, concretamente cuando jugamos en Lorca y Abelardo estaba sin equipo. Su principal fallo es que ha dado muchos tumbos, tanto con los sistemas como con las alineaciones, con lo que ha generado un equipo no sabe a lo que juega, que no tiene identidad y que ha perdido la solidez que le caracterizaba”, explica el también entrenador.

Para Julio Luis Pérez, vicepresidente de la UD Granadilla Tenerife Egatesa, la directiva blanquiazul sigue creyendo en Martí, “y pienso que los jugadores también, pero es un momento complicado y la decisión no es fácil porque influyen muchos factores. Pero la ley del fútbol dice que si las dinámicas no cambian a mejor, es posible que se le acabe. Yo creo que enero será un mes crucial en el futuro de Martí y pienso que la directiva le va a mantener por ahora”.

En el gremio periodístico las opiniones están claras. Los periodistas deportivos consultados por DIARIO DE AVISOS consideran que se debería producir un relevo en el banquillo.

“Tendría que ser Martí el que de un paso al costado, pero no es lo habitual dimitir”, considera Alejandro Arbelo, de la Cadena Ser. Para el jefe de deportes de Canarias Radio, “si el entrenador del Tenerife se llamara Mandiá, Calderón o Agné en lugar de Martí, hoy ya no sería el hombre que llevase las riendas del conjunto blanquiazul”.

Iván Bonales, de Radio Marca y Mírame Televisión, entiende que el crédito del mallorquín está agotado. “Los números son fríos y no conocen de amistades ni de personas. Las matemáticas no engañan. El objetivo era ambicioso, se hizo una inversión importante y el entrenador no ha sabido sacarle rendimiento a una plantilla de la que él nunca se quejó”, asegura el veterano presentador y narrador.