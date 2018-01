“Me sorprende la nula colaboración que tenemos del Ayuntamiento para realizar actividades para los aficionados”

Antonio Cano llegó al CD Tenerife hace seis meses con bastante polémica. No se entendió que Miguel Concepción fichase al componente de una peña que ha mostrado en multitud de ocasiones su disconformidad con la línea de gestión presidencial y que, además, había formado parte importante de la plancha de Pier Luigi Cherubino cuando el exjugador intentó convertirse en presidente. No obstante, en medio año ha logrado quitarse esa etiqueta negativa y reforzar la apuesta de la entidad por acercarse a sus aficionados. Cano ha logrado sacar adelante algunos importantes proyectos, pero con algunos otros se ha encontrado la desidia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

-¿Qué balance hace del tiempo que lleva en el CD Tenerife?

“Lo que he intentado en este tiempo es que el CD Tenerife sea una entidad más cercana y participativa con los colectivos de Tenerife y Canarias. Estoy muy orgulloso de que sea una realidad el proyecto Heliodoro Solidario, una iniciativa única dentro de la LFP. Son 54 las ONG que se han inscrito al programa y ya tenemos cubierto hasta la jornada 3 de la próxima temporada. Además se ha relanzado la relación con los mayores del colectivo del Programa Ansina y estamos apoyando de manera decidida a la sección de veteranos del club. Desarrollamos la primera Fan Zone, que fue visitada por 2.600 personas en apenas tres horas, y la cena navideña de los peñistas, en la que nos reunimos con más de 200 peñistas. Estamos impulsando que cada vez haya más negocios que se conviertan en establecimientos oficiales. Ya contamos con seis y ahora nos centraremos en la zona sur.

-Desde su área se impulsó también la recuperación de Elio-Doro como mascota del CD Tenerife, sin embargo el elefante no ha tenido la mejor bienvenida posible. ¿Le sorprendió?

“Lo primero que se hizo con la mascota fue lanzar una propuesta a los seguidores. Les preguntamos quién quería que fuera la mascota. Tas la votación de los abonados, por mayoría salió victorioso Elio-Doro. La costurera de la Murga Los Mamelucos, Mari Falcón, quien tiene numerosos premios en el Carnaval de Santa Cruz, fue la encargada de darle vida al elefante. La idea es que la mascota acentúe el área infantil del club. En el PIT fue un éxito y son los niños los que la han valorado. Las peñas nos habían pedido que volviera la mascota y esto es una cuestión de gustos. Creo que en este caso son los niños los que han ejercido de jueces y ellos han mostrado que Elio-Doro les gusta”.

-¿Cuántas reuniones ha mantenido con las peñas?

“Tuvimos una reunión de presentación a final de agosto o principio de septiembre, pero luego me he reunido de manera individual con la Federación de peñas y con los grupos que me lo han solicitado. También hubo otra reunión para tratar el tema de la bandera de las siete estrellas verdes”.

-¿Boca Chinyero y el Frente Blanquiazul les han mostrado interés por reintegrarse de nuevo a la Federación de peñas ?

“Se les ha mostrado que tienen siempre la puerta abierta. Aquí tienen cabida todos los colectivos”.

-En esa Navidad Blanquiazul que antes mencionaba, hubo varias iniciativas que el club no pudo llevar a cabo. ¿Qué pasó con ellas?

“Es la parte más negativa en estos seis meses. Nos ha sorprendido la poca o nula colaboración que hemos recibido por parte del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Queríamos desarrollar una actividad enfocada a las peñas y a los niños. Solo pedimos la cesión del suelo del aparcamiento exterior al Pabellón Quico Cabrera y el campo Juan Santamaría, ya que nosotros nos encargábamos del plan de seguridad, del seguro de responsabilidad civil, del costo de las actividades que se iban a realizar, etc. Íbamos a montar en el aparcamiento un espacio para los castillos hinchables, talleres lúdicos, globoflexia, etc. Mientras que en el campo queríamos celebrar un torneo de fútbol siete benéfico en el que participaran personalidades de la Isla, las peñas, periodistas y los veteranos de la entidad. También nos ha sorprendido que el Organismo Autónomo de Fiestas no colabore con las iniciativas que teníamos previstas para el encuentro contra el Córdoba. Queríamos hacer un Carnaval de Día que se uniera al carnaval santacrucero, pero el poco interés de Fiestas nos frena mucho. Haremos lo que podamos, pero no en la manera de lo que teníamos programadas”.

¿Qué argumenta el Ayuntamiento para no colaborar?

“Cuando acudimos al Organismo Autónomo de Fiestas, la reunión apenas duró unos minutos, ya que no se considera que el estadio sea una zona de carnavales. En la Navidad Blanquiazul se pasaban la pelota de un lado a otro. Nos decían que ciertas zonas dependían de Urbanismo y allí que era responsabilidad de Deportes. También tuvimos inconvenientes con la Policía Local el día de la Fan Zone. La verdad es que nos gustaría tener más colaboración por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ya que consideramos que con ellas gana la ciudad y gana el club. Igual que ellos encontraron toda nuestra predisposición en los actos que organizaron el 5 de enero en el Heliodoro Rodríguez López”.