NC aspira a incorporar a CC y ASG al consenso en la reforma electoral

Román Rodríguez (NC) confía en que el principio de acuerdo que han alcanzado cuatro fuerzas políticas para sacar adelante la reforma del sistema electoral de Canarias encuentre el respaldo de Coalición Canaria(CC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG). Hoy se presentará esta iniciativa sobre la que existe un consenso inicial entre Nueva Canarias (NC), Podemos, Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSC-PSOE) en la ponencia que estudia la reforma del sistema electoral en la Cámara autonómica.

El líder de NC está convencido de que “todo el mundo puede estar” en esta propuesta de “encuentro”, a pesar de que “supera” un aspecto clave en el discurso que han defendido tanto CC como ASG, la preservación de la triple paridad. El planteamiento consensuado por los cuatro grupos políticos, según Román Rodríguez, “mejora la accesibilidad al Parlamento, por lo tanto puede ser más plural, y mejora moderadamente la proporcionalidad, pero mantiene la estructura de voto territorializada, como la que hemos tenido hasta ahora”.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, mostraba la predisposición de CC a estudiar esta alternativa en la entrevista publicada por DIARIO DE AVISOS este domingo y ayer. De hecho ha sido el propio Román Rodríguez quien le ha trasladado esta nueva iniciativa a la dirección de CC y sostiene que le han trasladado su predisposición a “evaluar una propuesta de cambio” .

La propuesta, básicamente, recoge mantener los 60 escaños distribuidos en los términos actuales y ampliarlos hasta los 70 que prevé el Estatuto. Uno de estos diez iría para corregir el desfase que sufre Fuerteventura entre número de habitantes y representatividad, y los otros nueve formarían “un colegio de restos”, es decir, aquellos votos que no se han computado para los escaños, se asignarían por el criterio de población. En lo que se refiere a los topes electorales, el acuerdo prevé bajar del 30 al 15% insular y del 6% regional a “una horquilla del 3 al 5”.

Román Rodríguez señala que en este planteamiento de acuerdo no estaba ninguna de las partes inicialmente. “Para que esta propuesta sea, ha habido una condición que se ha tenido que dar y es que no es de nadie”, subrayó el diputado de NC, quien apostilló que “es un punto de encuentro que no satisface a nadie, pero significa mejorar las barreras de acceso de forma sensible”.

“Las diferencias con Coalición son políticas, no por las personas”

Román Rodríguez asegura que las diferencias entre su partido y CC no tienen nada que ver con “las personas”, como defendió José Miguel Barragán (CC) en la entrevista publicada por DIARIO DE AVISOS el domingo y ayer, sino que “son políticas”. Como muestra de ello, señaló que “cuando hemos coincidido, no hemos tenido problemas, ni con ellos ni con nadie”. “Nosotros vamos a favorecer el entendimiento si beneficia a los intereses generales”, apostilló.

El dirigente de NC enumeró, a vuelapluma, algunas de esas diferencias que los separan, como la reforma electoral, “vamos a ver si ahora aproximamos posiciones”; el modelo turístico, el sistema de movilidad; las energías; la fiscalidad o los presupuestos. “Las diferencias son, desgraciadamente, muy importantes”.

En cuanto a la posibilidad de una confluencia del nacionalismo canario, Román Rodríguez señaló que “CC usa esto de manera recurrente, pero a la hora de llegar a acuerdos se olvidan, como ha sucedido en los Presupuestos”. “Cada vez que se les complican las cosas hablan de la unidad, pero luego no construyen nada alrededor en su favor”, concluyó.