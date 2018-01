“A Podemos le toca volver a la humildad y sembrar más, ahora, en momentos que vienen curvas”

Gafas semirredondas, una camiseta, un suéter o una chaqueta de piel y un pantalón de pitillo, siempre de oscuro para aminorar su cara de niño espabilado. El estereotipo que aún persigue a Íñigo Errejón (Madrid, 1983), una de las mentes más privilegiadas de Podemos, esa formación política que cumple cuatro años y que él cofundó junto a Pablo Iglesias, Echenique y Monedero. Hoy, aunque distanciado del principal líder, sigue siendo un activo de primer orden para el partido, tanto, que le colocarán como candidato en 2019 a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El jueves visitó La Laguna y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) de Granadilla, y ahí concedió una entrevista en exclusiva para DIARIO DE AVISOS.

-Ha visitado el ITER. ¿Cuál es la política de Podemos acerca de las energías renovables?

“Lo resumiría en dos conceptos: valentía y mirada larga. Valentía, porque hay que dar pasos decididos para abandonar las energías fósiles, porque el gas para nosotros no va servir de solución, porque nos va a hacer seguir siendo dependientes de otros países, y eso lastra la economía de España y de Canarias. Y de mirada larga, porque la transición hacia las energías renovables no se va a hacer en un día, no se va a hacer en un año; es posible que se haga en una década. ¿Y quién puede hacer inversiones largas en una década que animen a las empresas privadas y luego den retorno? Las administraciones públicas, pero para eso hace falta un Estado emprendedor, que se atreva a poner las condiciones para que el sector cada vez sea más rentable. He tenido la sensación, mientras no explicaban el funcionamiento del ITER, de que estamos sentado en una gran mina de oro y que solo hemos escarbado la superficie, cuando en realidad sobre nuestras cabezas y bajo nuestros pies hay una inmensa riqueza natural que podríamos aprovechar para el desarrollo económico y el bienestar, para los canarios, en primer lugar, y para los españoles en general. Canarias, por su enorme potencial de sol, mar y viento, debería ser la Arabia Saudí de las energías renovables”.

-Hablemos de Podemos. ¿En estos cuatro años de trayectoria, qué ha dejado positivo y qué negativo?

“Entre nuestros aciertos está, parece, haber cambiado ya la conversación política en España. Muchos temas, cuando nacimos, parecían una locura, y hoy se tienen que abordar. Por ejemplo, la necesidad de haya una renta mínima para todas las familias. Hay que afrontar una modificación del sistema económico-financiero que sea justa; hay que tomar medidas serias para separar el poder judicial del poder político, y para que la corrupción no sea un lastre. Todo eso, que decíamos nosotros hace cuatro años, hoy lo dicen todos y bienvenido sea. Pero a nosotros nos toca volver a la humildad y nos toca sembrar más, a veces también en los momentos en que vienen curvas, que son los momentos para madurar. En mi opinión, estamos en ese tiempo de madurar, para que cuando lleguen las urnas podamos garantizar un proceso de cambio que no le genere incertidumbre a los votantes, y con la certeza de que las cosas se pueden hacer de otra forma, con orden y respeto a la cosa pública”.

-¿Y ese proyecto sirve para España y para Cataluña?

“Ese proyecto sirve para España y para Cataluña porque no se me ocurre otra solución. Nosotros queremos trabajar por la unidad nacional, por la unidad de todos los pueblos de España, y eso solo se hace con la empatía, con la escucha y con el dialogo. Me hago cargo, y entiendo, que en los momentos de más ruido lo que más vende es la palabra más gruesa, pero cuando baja ese ruido, las palabras gruesas solo nos dejan más ruido y más desolación. Entre Cataluña y España hace falta un acuerdo político duradero, que escuche a los catalanes, pero que ofrezca una alternativa para convivir juntos en España, y estoy convencido de que ese proyecto se va a abrir camino. Lo único que deseo es que sea lo antes posible, antes de que las heridas sean irresolubles. Creo que estamos a tiempo, pero me molesta ver cómo perdemos tiempo en cuestiones insustanciales y en insultos entre políticos”.

-¿Usted cree en las encuestas? ¿Se está desinflando el globo de Podemos?

“Yo creo en las encuestas, pero también creo que las encuestas son fogonazos. Las encuestas hoy muestran un fogonazo de cómo está la situación, pero nosotros tenemos que trabajar mucho más duro, con más escucha, más humildad y saber cuál es la situación de los españoles de hoy, no de los de 2014. En mi opinión, la alternativa pasa por la estabilidad de las instituciones y equilibrar una balanza que se ha desequilibrado mucho con la crisis económica. Estoy convencido de que vamos a ser capaces de que en mayo de 2019, en los municipios y en las comunidades autónomas, haya una alternativa más cierta, con más garantías y más solvente al alcance de los españoles. No podemos resignarnos a que no sea así”.

-¿Quizás por eso han retomado con fuerza el mensaje de las pensiones, por ejemplo?

“No se trata de sacarlo ahora, sino de mantener el mismo discurso. Tenemos que pedirle al Gobierno del Partido Popular que deje de jugar con las pensiones de nuestros mayores. Si el Ejecutivo quiere abordar el problema más urgente que tenemos entre manos para 2018, que son las pensiones, la receta no son más ocurrencias de la ministra Báñez, sino enfrentar la precariedad y los bajos salarios. Más allá de los parches, el problema fundamental de las pensiones es que, con la excusa de la crisis, los salarios han sido pulverizados”.

–¿Están ustedes compitiendo con el PSOE por los derechos de autor de un impuesto a la banca para pagar esas pensiones?

“Me alegra que la competición entre formaciones políticas no sea de quién insulta o lanza ocurrencias, sino de quién hace la propuesta que nos ayude a construir un país más justo. Y en este caso, la propuesta del PSOE es justa, porque la banca privada en España nos debe un rescate. Igual que los españoles pagan sus deudas, los bancos también tienen que hacerlo, como los ciudadanos lo han hecho rescatando a muchos bancos”.

-Y hablando en clave canaria, hay un gran división acerca de la reforma electoral en las Islas, incluso en su partido.

“Considero que la reforma electoral es inaplazable y urgente, porque se trata del sistema electoral más injusto de toda España. Antes de ser político, me dedicaba al estudio e investigación de la ciencia política, y cuando uno explica fuera el sistema electoral que tiene Canarias, se da cuenta de que es un sistema profundamente desigual. Nosotros estamos proponiendo una cosa bien sencilla, que el voto de todos los canarios y las canarias pese lo mismo, con un sistema proporcional justo y sin que le cueste a los contribuyentes canarios ni un solo céntimo más. Eso se puede hacer y estamos convencidos de que se va a conseguir. Puede haber discrepancias, pero el 73% de nuestras bases en Canarias aprobó llegar a acuerdo con el resto de formaciones políticas, mayoría en el Parlamento regional”.

-¿Por qué cree usted que no ha habido moción de censura en La Laguna, donde Podemos lidera la oposición?

“Creo que el PSOE en La Laguna tiene circunstancias internas complicadas y difíciles de explicar a la ciudadanía. Yo no me meto en ellas, porque no es la formación política en la que milito, pero es una lástima que el cambio político, la regeneración, la recuperación de las instituciones para ponerlas al servicio de los ciudadanos, y no de unos pocos, a veces se entorpezca por cuestiones internas o por problemas difícilmente explicables. En todo caso, tengo que decir que estamos profundamente orgullosos del trabajo que hacen nuestros compañeros aquí, que es hoy de oposición firme y estoy convencido de que mañana, en apenas un año, de alternativa de gobierno”.

-¿Le parece normal que Canarias lidera el índice de parados y de pobreza recibiendo 16 millones de turistas al año?

“No es una buena noticia que ese crecimiento no se esté utilizando para modernizar nuestra economía y las condiciones sociales de la gran mayoría trabajadora de nuestro país, ni siquiera para los que trabajan en hostelería, son sueldos míseros. Es una vergüenza que se estén repartiendo millones y millones en una comunidad donde más del 44% de la población está en riesgo de sufrir pobreza o exclusión severa. Canarias es un paraíso para los turistas y, sin embargo, un infierno para los trabajadores”.

-El Archipiélago está pagando a los pensionistas venezolanos que no reciben el dinero de su país. ¿Tiene arreglo Venezuela?

“La solución para cualquier país la tienen sus ciudadanos. No doy soluciones para ningún país que no sea el mío, igual que no me gusta que se metan en nuestros asuntos. Lo mismo que no me gusta que venga la señora Merkel a decirnos cómo se hacen las cosas, hay que limitarse al país donde uno hace política. Me esfuerzo mucho en estudiar y buscar soluciones a los problemas políticos de España”.

-¿Tiene usted una opinión sobre la injerencia de Rusia en las elecciones en Occidente ?

“He leído mucho de eso, pero no he encontrado ninguna prueba. Creo que bastantes dificultades tenemos, con los problemas de la vivienda, con los contratos basura o con las pensiones, que no sabemos cómo las vamos a pagar, para estar jugando a películas de espías”.

-¿Será usted el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid?

“Es un asunto del que se viene hablando hace tiempo. Solo puedo decir hoy que me comprometo a estar donde más falta haga al partido, para demostrar en 2019, como lo ha hecho Carmena, que es mi modelo, que se puede gobernar sin robar”.