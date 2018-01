El PP acusa a CC de perder 225 millones de euros en 2017 para las carreteras canarias

El Partido Popular de Tenerife asegura que, en 2017, el Gobierno de Canarias dejó de gastar 225 millones de euros en un área tan sensible como la de carreteras. Según ha detallado el PP a DIARIO DE AVISOS, “Coalición Canaria (CC) tuvo la posibilidad de invertir en el pasado ejercicio 225 millones en obras de tanta necesidad como la ampliación de la TF-5, el tercer carril de TF-1 o el anillo insular”. “CC ha dejado escapar esta oportunidad de desbloquear el fenomenal atasco de trafico que sufren cada día decenas de miles de tinerfeños y que menoscaba gravemente su calidad de vida”, añaden desde el PP tinerfeño.

Los populares, sostienen que, cuando se cumplen casi 12 años de la firma del primer Convenio de Carreteras con el Estado, y por el que el Archipiélago ha recibido más de 1.600 millones, “Coalición Canaria no ha sido capaz de desbloquear proyectos como el cierre del anillo insular o la ampliación del TF-5, que ya figuraban en el convenio inicial en 2006”, señala el partido. A esto se añade que, las prioridades de inversión que están estableciendo los nacionalistas en las negociaciones actuales, “incluyen obras que ya no son necesarias o al menos están en tela de juicio” en referencia a intervenciones como la de la vía exterior.

Detalla el PP que, “la mala gestión del Gobierno de Canarias en carreteras y la indefinición de algunas islas, como Tenerife, sobre cuáles son sus prioridades en esta materia, ha supuesto que en 2017, no se haya invertido en las vías isleñas 133,3 millones de euros en obras incluidas en el Convenio de Carreteras”. Entre ellas, TF-5, la TF-1 y el anillo insular como prioridades para Tenerife o 15 millones de euros en el inicio del tramo de cierre del anillo insular de Tenerife, Santiago del Teide-El Tanque. Si a estas cifras se suman los 26,7 millones de la carretera de La Aldea de Gran Canaria y los 4 de la carretera del Astrofísico de La Palma, se alcanza la cifra de 181 millones en los presupuestos de 2017.

A estos datos se suman los 44 millones de euros que el PP pacto con Nueva Canarias y que se incluyeron en los presupuestos del año pasado. “Esto son los 225 millones de euros a disposición de las necesidades de carreteras de las Islas que el Gobierno de Canarias ha sido incapaz de gestionar solo en el año 2017”, añaden desde el Partido Popular.

Crisis

Para el PP, estas cifras no ejecutadas del año 2017 no constituyen un dato aislado, ya que, según los datos disponibles, entre los años 2009 y 2011 el Estado transfirió vía Convenio de Carreteras 621 millones de euros a Canarias, de los que no fueron gastados 72.682.220 euros. “En 2009 no se gastaron 20 millones de euros, en el 2010 la cifra de 19 millones de euros y en el 2011 un total de 32 millones de euros, según datos aportados por la propia Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias a través de sus certificaciones de obras”, explican. Así, siempre según los datos que aporta el PP, en los peores años de la crisis se dejaron de gastar esos 72 millones de euros, un dinero del que, apunta desde el partido “no se sabe el paradero concreto de ese dinero no gastado en el fin para el que fue presupuestado, es decir, la mejora y ampliación de las carreteras”. Según los datos recabados por la diputada nacional Ana Zurita, el Estado ha hecho llegar a Canarias un total de 1.694 millones de euros desde el año 2006 hasta la fecha, cantidad de la que el Gobierno de Canarias, “sólo ha sido capaz de ejecutar una parte, a todas luces insuficiente”, asegura el PP. La inexistencia de proyectos, la carencia de estudios de impacto ambiental o “cualquiera de las obligaciones administrativas y normativas previas a la puesta en marcha de cualquier obra”, son algunos de los motivos que han impedido una correcta gestión del dinero recibido, detalla el PP. A esto se une “las permanentes incertidumbres de algunos cabildos también gobernados por CC, como el de Tenerife, sobre las obras que son prioritarias para la movilidad en la Isla”.

Prioridades

Recuerdan los populares que, durante los años 2015, 2016 y 2017, “y gracias a la intervención del presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez y posteriormente de la diputada nacional del PP Ana Zurita”, los presupuestos del Estado consignaron 15 millones anuales extras para los tramites de la obra que dará cierre al anillo insular. La inversión y la ampliación de las autopistas TF-1 (Sur) y TF-5 (Norte) son las actuaciones consideradas “prioritarias” para desbloquear “el monumental atasco que vive hoy Tenerife”, que el PP define como “un gran sumidero por el que se vierten como deshechos la productividad económica, la cohesión territorial, la conexión social, la salud emocional de los ciudadanos y la imagen que damos a nuestros millones de visitantes”.

En cuanto a la negociación del actual convenio, el PP asegura que, “la falta de definición clara por parte de la Comunidad Autónoma de cuáles son sus prioridades” ha obligado al Estado a salvar la situación con una prórroga del Convenio de Carreteras por 14 meses y una anualidad de 101 millones para este año y 118 para las obras en ejecución en 2017.

Recortes

El PP no esconde que en 2012 se empezaron a producir recortes en las anualidades previstas, (una media de 177,8 millones de euros) que se han prolongado hasta el año 2016, “donde se empezó a recuperar el ritmo de la inversión”. Cifran en unos 455 millones de euros estos recortes que consideran “de sobra justificados”, ante la situación económica vivida.