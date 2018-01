Primera helada del año en el Teide

Esta mañana el Parque Nacional del Teide ha amanecido cubierto de una capa de hielo que ha dejado estampas propias de esta época del año, pero que en Canarias se han hecho de rogar esta temporada. En la zona de Izaña, la escarcha ha cubierto todo a su paso, desde las señales de tráfico hasta la carretera y la vegetación. Además, la niebla también ha hecho acto de presencia, a pesar del fuerte viento, lo que ha dejado imágenes como estas.

Las bajas temperaturas y el fuerte viento han obligado, además, a cerrar el Teleférico del Teide, algo que anunciaba la empresa en sus redes sociales.

🇪🇸 Informamos de que el Teleférico permanecerá cerrado todo el día de hoy 7 de Enero por condiciones meteorológicas adversas.

🇬🇧 Please be informed that Cable Car will be closed today January the 7th because of adverse weather conditions.

