Primi (Bambones): “No cambiaremos el estilo, lo que nos gusta, nos nace y nos inspira”

Los miembros de Bambones siguen asimilado que no han estado, por primera vez en sus 35 años de historia, en la gran final del Concurso de Murgas. Su director, Primi Rodríguez, disfrutó del espectáculo del pasado viernes desde su casa. “A mí me gustan las murgas, sobre todo los Bambones, pero también me encanta seguir a los otros compañeros”, resaltó Primi, quien calificó la actuación de Mamelucos como “impresionante”.

-¿Cómo han asimilado el fallo que les apeó de la final?

“Con el paso de las horas vamos asimilándolo, no estamos contentos, pero también hay que recordar que esto es nuestro hobby, que este año no han salido uno de los objetivos que nos marcamos, pues el otro era divertirnos, y ese seguiremos cumpliéndolo a rajatabla. No ha sido nuestro estilo criticar la decisión del jurado, ya que hay unas bases que sabemos de antemano y acatamos el fallo del jurado. Ni me apetece, ni siento que haya que hacerlo, pues también sería injusto con las ocho murgas que entraron en la final, y si lo hiciera quedaría de mal agradecido y mal compañero”.

-La final la disfrutó en su casa junto a su hija. ¿Qué valoración nos hace de la misma?

“No voy a negar que eché de menos estar sobre el escenario, es la primera vez en 34 años como murguero que no disfruto de una final actuando y fue una experiencia que espero no repetir. Los compañeros me hicieron pasar una noche divertida y felicito a todas las murgas, y especialmente a Mamelucos, estuvieron impresionantes”.

-¿Les han salido más actuaciones tras esta situación?

“Después del fallo del jurado, solo sé que Candelaria nos llamó para participar en el Certamen Regional de Murgas, y también estaremos en La Palma. Es otro compañero el que lleva las actuaciones, pero seguro que estaremos en bastantes lugares, pues hay muchas contratadas”.

-La afición murguera los buscará con más expectación para escuchar los temas que no han podido interpretar en la final

“Nos parece ilógico guardar unos temas que están hechos para cantarlos este año. Cantaremos todo nuestro repertorio y ya el año que viene nos pondremos a hacer otros cuatro temas, que es lo que toca. Todos los años salimos a la calle y éste lo haremos con más razón, pues tenemos muchas ganas de actuar. Nos van a ver bastante. Tenemos nuestro público fiel y estamos a la espera de que nos asignen los escenarios, días y horas para actuar en Santa Cruz”.

-¿Este revés cambiará el estilo de Bambones? ¿Dejarán de interpretar letras críticas?

“No cambiaremos el estilo, lo que nos gusta, lo que nos nace y nos inspira es lo que estamos haciendo. Para hacer una canción no hay una regla matemática y juega mucho la inspiración, los acontecimientos y la imaginación en el momento en que hagamos la canción. Por ejemplo, la de Educación es una canción de letra, de escuchar, ya que denunciamos algo que nos toca de cerca como profesores, estudiantes o padres. Nos gusta hacer este tipo de canciones porque creemos que sirven de algo, y nos reconforta que el colectivo al que va dirigida se sienta identificado. El año pasado fue el Servicio Canario de Salud y este año la Educación, y eso también es el objetivo de una murga”.

-¿Les marcó negativamente actuar detrás de Mamelucos?

“Los Mamelucos lo hicieron muy bien, y había que mantener el nivel arriba, porque lo pusieron muy alto, pero, en este caso, nuestro tipo de canción no era del que cantaron ellos, que conectaron de una manera más directa con el público. No sé si influyó negativamente o no, pero solo hay que felicitarles por la fase y la final que hicieron”.

-¿Lamentaron no haber elegido otro tema en la fase?

“Nunca se sabe pues hay muchos factores que intervienen, pero tampoco se puede cambiar sobre la marcha, toda vez que teníamos elegidas las canciones desde bastante tiempo. Creemos que elegimos bien pero no salió el resultado esperado”.

-¿Han recibido muestras de apoyo desde otras murgas?

“Nuestra afición y la gente cercana nos apoyaron desde el primer momento. Se agradece que te animen en el momento en que estás decaído y, sobre todo, ayuda muchísimo que sean los compañeros murgueros que saben lo que es esto, y hablan con conocimiento de causa”.