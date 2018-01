Rosalía Barreto Suárez, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz: “Estoy totalmente enamorada de mi fantasía”

Rosalía lleva el Carnaval en la sangre. A sus 23 años, desde pequeña ha visto cómo su padre, uno de los fundadores de la murga Los Mamelucos, se disfrazaba y participaba en los concursos. Este año, si cabe, lo vive con más ilusión, ya que la murga de la Casa del Miedo santacrucera ganó el concurso de Murgas adultas. Por eso, señala que si ella gana “habrá doblete en casa”. Actualmente, trabaja como modelo en una importante agencia de la Isla. Ha estudiado Tripulante de Cabina de Pasajeros y está terminando Magisterio de Educación Primaria, que finalizará una vez que terminen los Carnavales. Admite que ser Reina del Carnaval es una ilusión que posee desde niña. “Cuando veía a las candidatas por el escenario de pequeña, me imaginaba a mí misma desfilando y bailando”. Hoy, ese sueño es una realidad y se lo agradece con todo el corazón a sus patrocinadores y al diseñador.

-¿Cómo se decidió a presentarse a Reina del Carnaval?

“Bueno, llevo el Carnaval en la sangre. Mi padre y toda mi familia es murguera desde siempre y, desde muy pequeña, veía desde el sillón de mi casa la Gala de la Reina y todos los concursos. Ya desde entonces se me erizaba la piel. Cuando crecí, comencé a ir a la Gala y por fin este año me toca vivirlo desde el escenario. Nunca pensé que me iba a tocar. Por suerte, le gusté al diseñador y a los patrocinadores. Estoy muy contenta de que confíen en mí, porque no es fácil llegar hasta aquí. Hay muchas chicas que quieren presentarse”.

-¿Qué opina de su fantasía? ¿Se adapta a su forma de ser?

“Estoy totalmente enamorada de mi fantasía. Siento que es parte de mí. Vamos a ser una el día 7 de febrero”.

-¿Cómo está siendo la experiencia?

“Inolvidable. Con mucho trabajo, pero estoy deseando que llegue el día 7. Lo único que espero es que el público, tanto el que vaya al Recinto como el que esté en casa, disfrute tanto como voy a disfrutar yo. Haré todo lo posible por transmitir mi ilusión”.

< ► > Rosalía Barreto Suárez, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz. Sergio Méndez

-Si el próximo 7 de febrero oye: ¡Rosalía Barreto, Reina del Carnaval! ¿qué va a ser lo primero que se le pase por la cabeza? ¿A quién le va a dedicar el triunfo?

“Con la emoción y los nervios que tendré, la verdad es que no sé. Te reconozco que alguna que otra vez lo he pensado y me he puesto a llorar como una boba, pero en ese momento seguro que me quedo en blanco. Una vez que lo asimile, se lo dedicaré a mi familia, a mis amigos, y, sobre todo, a mis patrocinadores y al diseñador y todo el equipo que tanto amor y empeño están poniendo en hacer el traje. No te imaginas el trabajo que lleva adornar y cuidar cada pequeño detalle. Se lo agradezco con el corazón en la mano, porque están logrando algo que pensé que nunca iba a ocurrir”.

-¿Va a salir en Carnavales?

“Seguramente. No creo que pueda todos los días, pero ¡claro que si!”.

-¿Y de qué se va a disfrazar?

“Aún no lo sé. No lo tengo pensado, pero puede que de india o de mariquita”.