Rubens Ascanio (Unid@s se puede): “¿Mónica Martín alcaldesa? No ponemos líneas rojas a la censura”

Recogen el guante. Las otras fuerzas de corte progresista con representación en el Ayuntamiento de La Laguna, Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, se mostraron dispuestas a sentarse con el PSOE en cuanto se les cite para negociar una moción de censura que desbanque a Coalición Canaria (CC) de la Alcaldía, dado que no ven un obstáculo en la identidad de quien releve a José Alberto Díaz (CC). Cabe recordar que, nada más ser elegido, el pasado sábado, el nuevo secretario general de la agrupación lagunera del PSOE, Yeray Gutiérrez, manifestó que su partido solo se plantea una moción de censura si la nueva alcaldesa es su concejala Mónica Martín. La respuesta desde Unid@s se puede y XTF-NC es inequívoca e idéntica: no ponen líneas rojas a la negociación; luego, Martín no es un obstáculo para ello.

Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede, el grupo con más concejales de los tres citados, declaró ayer a DIARIO DE AVISOS que “nuestro grupo municipal entiende que la moción de censura debe servir para plantear un programa de gobierno que saque el municipio de la parálisis y el desánimo en el que nos encontramos. Logramos un principio de acuerdo con el PSOE en junio de 2015, en el que participó la propia Mónica Martín y en donde no pusimos líneas rojas sobre puestos o áreas, a pesar de ser el grupo más votado entre las fuerzas del cambio del municipio”.

Ascanio se mostró firme al señalar que “nuestra voluntad de acabar con el entramado de enchufismo y mala gestión de los recursos públicos que ha vivido el municipio en las últimas décadas es clara, no seremos rehenes de eso por una silla de alcalde o alcaldesa si nuestra asamblea nos lo autoriza. Lo fundamental es lograr un compromiso para avanzar en una regeneración política que consideramos urgente y retomar el diálogo con los empleados públicos y los representantes de los servicios públicos privatizados”, apostilló el opositor.