Saida Prieto: “Estoy feliz; sin palabras”

“Me siento súper feliz; quién me lo iba a decir… Súper contenta, porque no esperaba verme aquí más ya. La verdad es que esta oportunidad es nueva para mí. Realmente, vivo ahora el momento, el presente; de lo demás, me olvido. No me pierdo ni un segundo”. Así se expresaba ayer Saida Prieto, candidata a reina del Carnaval 2018 de Santa Cruz de Tenerife en representación de DIARIO DE AVISOS y El Español, en el acto de recepción de las 31 aspirantes a reina, en sus tres modalidades, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento capitalino.

Empiezan así días con la agenda repleta antes del certamen de la reina adulta, que tendrá lugar el próximo 7 de febrero y en el que Saida se presentará con una fantasía de Santi Castro, denominada Mi sueño una realidad. “Estoy viviendo toda la experiencia con Santi Castro: cuando voy a la nave, cuando trabajamos todos juntos, cuando voy al gimnasio… Un montón de cosas. Súper contenta, la verdad; estoy sin palabras. Es una explosión, algo increíble”, relató Saida con entusiasmo.

Una experiencia que está resultando indescriptible para Saida, de la que piensa disfrutar cada momento junto a sus seres queridos. “Tengo a mi familia, que me arropa en todo esto, y a Santi Castro, que es una maravilla de persona, aparte de diseñador. Y, por supuesto, en especial, a mis patrocinadores, DIARIO DE AVISOS y El Español, que me han dado esta gran oportunidad, que es algo increíble y maravilloso”, resalta.

Los diseñadores y sus equipos apuran este último mes antes del concurso para rematar las fantasías, que son el secreto mejor guardado del Carnaval. “Me preguntas y no te sé decir. Él no enseña nada, he visto el tocado, pero es top-secret”, apostilla.

Inauguración del carnaval

El próximo acto oficial será este viernes, cuando tendrá lugar la inauguración del Carnaval, que se celebrará en el Castillo Negro de la capital tinerfeña, a partir de las 21.30 horas, y en el que las candidatas conocerán su orden de participación en las diferentes galas. “Tengo ganas de coger el número y saber cuándo sales. Me gustaría salir la última, porque me gusta un montón el número 13”, afirmó.

Saida vuelve luchadora, con ganas y con ilusión al escenario donde se celebrará la elección de la reina del mejor Carnaval del mundo, cuatro años después de la tragedia que vivió y que casi acaba costándole la vida. Y vuelve con ganas de convertirse en reina del Carnaval de la Fantasía, temática de este año. “Mi sueño es que se abran esas puertas y oír mi nombre. Si lo que me preguntan es que si quiero ganar, la respuesta es sí, quiero ganar. Volver al escenario es cumplir un sueño. Lo intenté hace cuatro años, y no pudo ser. En este tiempo ese sueño ha seguido ahí, y ahora ya no es una ilusión. Me presento”, afirmó Saida durante una entrevista a DIARIO DE AVISOS en noviembre pasado, cuando se desveló que volvería a ser candidata a reina del Carnaval, su sueño.