Salsabor y Cantares Luz de Luna brillan en una noche de gran nivel

Las formaciones Salsabor y Cantares Luz de Luna fueron las grandes triunfadoras al copar los dos primeros puestos en las categorías de interpretación y presentación en el concurso de Agrupaciones Musicales celebrado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Diez grupos participaron en el concurso: Chaxiraxi, Caña Dulce, Teiderife, Salsabor, Los Yuppies, Sabor Isleño, Nobleza Canaria, Siboney, Tajora-Las Palmitas y Cantares Luz de Luna.

En interpretación, Salsabor reeditó el galardón obtenido en el Carnaval de 2017. Con una apuesta magnífica en su presentación cantando a las tierras libres, el grupo dirigido por Josué y Yurena, aprovechó sus 20 minutos en el escenario para sorprender a los miembros del jurado en su primer tema con una adaptación de la canción We are the World de Michael Jackson, en la que, con el solo de timple de Josué, la interpretación en castellano y los pegadizos ritmos latinos, hizo vibrar al público, que terminó cantando y entregado a la agrupación de 30 componentes de Las Delicias. En su segunda intervención cantaron Busca lo más vital y Quiero ser como tú, del Libro de la Selva de Disney. El segundo premio de interpretación fue para Cantares Luz de Luna, agrupación dirigida por Juan Carlos Rodríguez y con 35 componentes, que calentaron voces con el Desnúdate Mujer de Frankie Ruiz, para interpretar en primer lugar en concurso No tengo dinero de Juan Gabriel. En su segunda canción, la agrupación fundada es 2011 rindió sobre el escenario un Tributo a Juan Luis Guerra.

El tercer premio recayó en Sabor Isleño, que interpretó un repertorio basado en los temas El último beso y Canta corazón, mientras que el jurado otorgó el accésit a Chaxiraxi, que cantaron Santa Lucía y Son de la Loma, una actuación dedicada a su fundadora Lali Sierra.

En presentación, el primer premio fue para Cantares Luz de Luna, que lució la fantasía Entre nubes diseñada por José Julio Pelayo. El segundo puesto fue para Salsabor, que mostraron la fantasía Tierra libre diseñada por Moisés Rodríguez. Los Yuppies se alzaron con el tercer lugar con la fantasía Pintando de carnaval nuestro siglo de oro, mientras que el accésit fue para Chaxiraxi.