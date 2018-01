Santiago Pérez estalla: “Lo del PSOE lagunero es una vergüenza”

Enfadado es poco. El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en La Laguna, Santiago Pérez, criticó ayer con especial virulencia al que fuera su partido, del que aseguró que “es una vergüenza que la dirigencia del PSOE de La Laguna califique como tránsfugas a dos concejales a los que trata de expulsar por promover la moción de censura, al mismo tiempo que elige para su Comité Insular a una persona que es cargo de confianza de CC en el Hospital Universitario de Canarias como director de Recursos Humanos, René Brandstatter”.

Aunque Santiago Pérez lo tiene claro desde hace tiempo, ayer no dudó en recordarlo públicamente: “Un voto al PSOE al Ayuntamiento de La Laguna es un voto a CC. Y quienes aún no lo tengan claro, en lo que queda de mandato lo van a acabar comprobando”.

La reacción del portavoz de XTF-NC es consecuencia de las declaraciones realizadas a DIARIO DE AVISOS en la noche del pasado jueves por el nuevo secretario general del PSOE lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, quien puso otra exigencia para estudiar una posible moción de censura: que los tres concejales expulsados de su partido entreguen su acta. “Si el PSOE tiene un problema interno que ha dejado a su grupo con dos personas, ese problema no puede anteponerlo al respeto a la voluntad de la ciudadanía. Es exactamente lo que acaban confundiendo, que entienden que la vida política empieza y termina dentro de los muros y en el marco de las meras intrigas partidistas”, replicó Pérez. Para el de XTF-NC, “el PSOE sigue empeñado en imponernos a todos las ensoñaciones de la camarilla que lo dirige: es radicalmente distinta la situación de Zebenzuí González, repudiado por el Pleno y por toda la ciudadanía lagunera y hasta española, que la situación de quienes no abandonaron el partido voluntariamente, sino que han sido expulsados, aunque la expulsión no es firme, por plantear la moción de censura haciendo honor a sus compromisos electorales y respetando la voluntad de los votantes”, indicó, en referencia a Javier Abreu y Yeray Rodríguez.

Como ejemplo, Santiago Pérez arguyó que “hoy [ayer para el lector] hemos conocido la voluntad del secretario general de la Federación Socialista Madrileña, muy cercano a Pedro Sánchez, de alentar una candidatura única de izquierdas al Ayuntamiento de Madrid. Es un argumento perfectamente válido para La Laguna, con la lamentable excepción del PSOE, constatada la querencia de sus dirigentes a ser el apéndice de CC y su continuismo. En La Laguna habrá que intentar hacer un gran esfuerzo para formar una gran candidatura progresista y lagunera que haga posible lo que este mandato el PSOE está impidiendo vergonzosamente”, añadió el edil opositor.

El resumen que hace Santiago Pérez es otra muestra de su profunda indignación: “Con el PSOE no hay que hablar de líneas rojas ni de cuestiones previas, lo que hay que pedirles simplemente es un poco de respeto a la inteligencia de quienes representamos a la ciudadanía lagunera”.