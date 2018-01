Sergio Batista: “El objetivo para el nuevo año es igualar o superar lo ya hecho”

La UD Granadilla Tenerife Egatesa regresa este domingo a la actividad recibiendo a las 12.00 horas al Espanyol, una vez que el parón navideño llegó a su fin.

Tras el exitoso año 2017 para el equipo que entrena Toni Ayala y para la Junta Directiva que preside Sergio Batista, arranca un Nuevo Año con muchas expectativas para el club sureño.

“El 2017 fue muy positivo para el club. Un año para enmarcar, ya que superamos el listón del año anterior. Si logramos que el 2018 se parezca al que acaba de terminar, sería todo un éxito. La verdad que igualar lo que se ha hecho hasta ahora es una tarea complicada, pero eso no significa que no lo vayamos a intentar, pero hay que ser consciente del potencial del resto de equipos, que se han reforzado mucho por los presupuestos que manejan. La Liga Iberdrola es cada vez más competitiva y tiene mayor exigencia. Nosotros no renunciamos a nada, pero tenemos que tener los pies en el suelo, sin olvidar quienes somos. Además quiero valorar el doblete que logró el filial, tras ganar la Liga y la Copa”, afirmó Batista.

Cada cierto tiempo salta al ruedo mediático el rumor de que el club sureño desea vincularse con el CD Tenerife. El presidente de la UD Granadilla Tenerife Egatesa sale al paso de estos rumores y desmiente que esa posibilidad sea factible, al menos en estos momentos. “Digo lo que siempre he dicho. Mi equipo es el CD Tenerife, y ahora también el Granadilla. Como tinerfeño me gustaría que en un futuro ambas instituciones fueran de la mano, y que el equipo femenino estuviera bajo el paraguas del representativo. Eso es el futuro. Es una posibilidad que a mi personalmente me gusta. Pero hoy por hoy nosotros vamos a seguir siendo la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Lo de cambiar el nombre o el escudo jamás lo he dicho. Es algo que no nos planteamos ahora mismo, porque estamos contentos en el municipio de Granadilla de Abona, y agradecidos por como nos han arropado desde que existe este club. Otra cosa muy distinta es que en un futuro, si queremos consolidar un equipo en Primera División podamos estar bajo el amparo del CD Tenerife, ya que socialmente creceríamos más y económicamente no supondría un coste alguno para las dos entidades. Pero para hablar de esta posibilidad hay que plantearla de manera seria entre ambas entidades, y posiblemente también tendrían algo que decir el Cabildo y el Ayuntamiento. Pero esto no se ha planteado con nadie”, asegura Sergio Batista.

Otro de los caballos de batalla del club sureño es el retraso que llevan las obras en las instalaciones del campo de fútbol de la Hoya del Pozo, terreno de juego oficial de la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Eso no quita para que el Granadilla se sienta muy cómodo en La Palmera, y agradecido al Raqui San Isidro por las facilidades a la hora de entrenar y jugar.

“Lo de la Hoya del Pozo está igual que en los últimos diez o doce meses. Esa pregunta yo no la puedo responder, ya me gustaría que me la respondieran. Como siempre digo las cosas de palacio van despacio, pero estas se eternizan. Hoy en día las jugadoras para fichar con nosotros no preguntan cuanto van a cobrar o como van a vivir, sino que dan un paso más, y se interesan por las infraestructuras del club. Tenemos a nuestro favor el clima, la playa, El Médano, el buen trato, la camaradería del club, la seriedad, el cumplimiento… pero una jugadora o su representante que no nos conoce pregunta por nuestras infraestructuras, y la verdad es que son bastante deficientes”, concluyó el directivo sureño.