Serrano presenta a Milla y ratifica a Martí

El CD Tenerife ha presentado en la mañana de hoy a Luis Milla, único refuerzo invernal de momento del conjunto blanquiazul. El futbolista podría debutar este mismo domingo ante el Real Valladolid, ya que aseguró encontrarse preparador para estrenar la camiseta tinerfeña. “Espero no notar la diferencia de categoría. Vengo preparado tras dos años al máximo nivel en Segunda B. Estoy preparado para entrar, creo que es un buen momento para mí”, dijo.

Además señaló que no siente presión por el alto traspaso que ha pagado el club de Miguel Concepción para ficharle. “No siento presión por el precio del traspaso. Vengo con mucha ilusión y ganas de seguir mejorando. Había interés de otros equipos, pero el más fuerte era el del Tenerife y su idea de juego me viene bien. Por eso me decidí. Soy un mediocentro, juego de 6 y de 8. Corro mucho y defiendo, además de apoyar la salida de balón. Espero aportar eso”, señaló el hijo del que fuera destacado jugador del Madrid, Barcelona y Valencia.

En dicha rueda de prensa, que tuvo lugar en INfactory, espacio Tenerife 2030, estuvo Alfonso Serrano, quien confirmó la presencia de José Luis Martí en el banquillo del Heliodoro el próximo domingo. “Martí ha demostrado su valía y crédito suficiente. El club confía en el 100 %, otra cosa son los resultados, pero tiene toda la confianza del club. Cuando ganas todo va bien, pero cuando pierdes intentas otras alternativas, pero el entrenador es Martí, estamos convencidos de su valía”, dijo el director deportivo, quien reconoció que “no estamos bien o competimos como el año pasado”, pero recordó que al principio de temporada desde muchos lugares se coincidió que “individualmente tenemos mejores jugadores que el año pasado, pero no hemos encontrado el equipo. Tenemos que intentarlo, nos va a costar pero hay que dar un paso”.

Respecto al capítulo de fichajes, el secretario técnico dijo que la plantilla está completa y “no necesitamos nada más. Tenemos una plantilla compensada y con varios sistemas de juega”. No obstante, eso no quiere decir que “si sale algo muy interesante, distinto a los 3-4 delanteros que tenemos, lo intentaremos hacer, pero no tenemos la necesidad de otros años”, concluyó.