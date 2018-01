Tejerina: “Nuestro objetivo es mantener las ayudas al campo, pero mentiría si dijera que la solución es fácil”

Lo vive tanto que se alegra cuando llueve “aunque me caiga con la moto”. Atiende a DIARIO DE AVISOS en exclusiva recién aterrizada de La Palma (“¿Si convencí a los plataneros? No fui a eso, fui a escucharles”, puntualiza), pero busca tiempo de donde sea para que la entrevista no sea a vuela pluma. Se esfuerza en recordar con exactitud todo tipo de datos, pero tranquiliza mucho más comprobar su evidente dominio de los temas. Dicen que Isabel García Tejerina (Valladolid, 1968) es una ministra de corte más técnica que política, pero igual no es eso, sino que sabe de lo que habla.

-¿Qué podemos esperar de la cita de mañana [hoy para el lector] con sus colegas de Francia y Portugal, además de con el Gobierno de Canarias?

“Que se trata de un ejemplo muy práctico, muy vivo, del compromiso que tiene el Gobierno de España con los plataneros canarios y con los agricultores de las Islas en su conjunto. Porque empezamos a trabajar ya en la defensa de un apoyo europeo al sector agrario de Canarias. Nos lo tomamos muy en serio y por eso empezamos a sembrar ya para recoger un buen acuerdo en 2020 para Canarias”.

-¿Lo resume en tres claves?

“El Gobierno de España se anticipa para dar estabilidad al sector y se compromete con el plátano reavivando el grupo de amigos del Posei. Y además, que pedimos al Gobierno francés y al portugués que se desplacen a Canarias para estar al lado del sector platanero. Porque queremos trabajar por el futuro”.

-¿Tan malas previsiones hay para 2020, año en que se reparte el nuevo presupuesto agrícola de la Unión Europea?

“El futuro no se presenta fácil. Todos sabemos que se va el Reino Unido, un contribuyente neto de la UE, y eso supone que tendremos menos dinero a nivel europeo, y hay más políticas que llevar a cabo. Mentiría si dijera que la situación es fácil. No, es difícil, pero tenemos a favor un Gobierno de España con mucha experiencia y mucha vocación hacia el sector agrario. En 2011, no lo olvidemos, había gran inquietud y todos se preguntaban si habría PAC, en este caso Posei, más allá de 2013, pero el Gobierno del Partido Popular negoció en Bruselas como sabe hacerlo y volvimos con más de 47.000 millones de euros. Volvimos con más de 280 millones de euros cada año para los productores canarios, 141 millones de ellos cada año para el sector del plátano”.

-¿Cuándo se darán las condiciones, por utilizar una expresión suya, para incluir al plátano en las ayudas al transporte?

“Lo primero es muy conveniente tener aprobados los presupuestos de 2018, porque recogen una partida presupuestaria para ello. Por otra parte, las ayudas al plátano están reguladas específicamente, y por eso hay que ser muy preciso. Son esas las dos condiciones, pero tenga por seguro que estamos por la labor, como hemos demostrado con los 15 millones de euros que hemos transferido este año al Gobierno de Canarias para que complementara el Posei”.

-¿Hay fisuras con Francia y Portugal, o los intereses comunes liman las diferencias?

“Sin problemas. Lo decía hoy [ayer para el lector] en La Palma. No son países a los que haya que explicarles los problemas o los acuerdos, porque se enfrentan a los mismos problemas que nosotros. Pero permitame insistir en lo importante que es establecer desde ya una alianza que va más allá de esa postura común en Bruselas, porque también reactivamos el grupo de amigos, para así contar con un contacto permanente, un foro de diálogo en el que se hable no solo de Bruselas, sino también de mejorar el sector del plátano en infraestructuras, comercialización…”.

-¿Está descartada la posibilidad de mantener al menos las ayudas actuales?

“Mire, los presupuestos de 2013 a 2020, los que negociamos en 2011, fueron los primeros presupuestos en la historia de la Unión Europea en los cuales descendieron los fondos en su conjunto. Sin embargo, a pesar de esas enormes dificultades, el presidente Rajoy priorizó la agricultura, y de la mano del Gobierno de Francia se logró mejorar ligeramente la partida presupuestaria para el sector agrario español. Tenemos mucha experiencia en este tipo de negociaciones, y a pesar de que, como le dije, otra vez las previsiones no son buenas, nuestro objetivo es tratar de mantener las ayudas. Vamos a ver cuánto de lejos somos capaces de llegar, pero tenga por seguro que priorizaremos al sector agrario y las regiones ultraperiféricas, y trabajaremos por dar estabilidad al Posei”.

-¿Qué opinión le merecen las críticas de la COAG en Canarias, que considera mayor el esfuerzo francés y, sobre todo, la importancia de que las políticas europeas ya no defienden la producción local ante la liberalización de mercados? ¿Podemos seguir compitiendo con productos elaborados con menor coste?

“Desde luego, como ministra, estoy obligada a conseguir que así sea, que la agricultura y el sector alimentario español esté a la cabeza del mundo. Y estamos haciéndolo bien. Cuando el PP llegó al Gobierno, se exportaba por valor de 31.000 millones de euros, pero hoy lo hace por valor de 49.000 millones en el sector agroalimentario. A nosotros, la apertura de los mercados nos favorece porque somos capaces de competir y porque tenemos productos de mucha calidad. En seis años exportamos un 60% más, y tenemos que seguir así, haciendo las cosas mejor que los demás. Por eso, como le citaba antes, el año pasado transferimos esos 15 millones de más para que el Gobierno de Canarias mejore esa competitividad del sector, que son 15 millones que se suman a los 280 millones del Posei. Si separa el REA y quita los 141 millones del plátano, es un porcentaje de complemento muy importante…”.

-… Para temas de regadío e infraestructuras en general…

“… Es que además invertimos también en obras de regadío.Mi anterior visita a La Palma era para inaugurar una balsa que supone una modernización del regadío. Desde el Gobierno de España no solo estamos defendiendo el Posei y modernizando el regadío, estamos financiando también al Gobierno de Canarias un plan que mejore la competitividad. Porque estamos seguros de que los productores canarios tienen la calidad suficiente como para competir con éxito y posicionarse bien en el mercado. Para eso hace falta financiación, y ahí está”.

-Permítame que hablemos también de pesca. ¿Mejorará la cuota del atún rojo para los pescadores canarios, que tan criticada ha sido en las Islas?

“Insisto: El sector primario solo mejora con gobiernos del Partido Popular. Mire estos datos: Canarias pescaba con la cuota de 2012 un total de 26 toneladas. Para este año, 2018, estimamos una cuota de al menos 222 toneladas. Hemos multiplicado por diez la cuota, además de otras ventajas, como la pesca dirigida y demás, que el sector conoce. En resumen: el sector del atún rojo ha mejorado en Canarias desde que llegamos al gobierno. Aún así, trataremos de mejorar, pero dependemos de intercambios con otros países”.

-Sin ánimo de tomarla como pitonisa, ¿cree que finalmente habrá acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos? Como ministra de Medio Ambiente, le pregunto por las prospecciones petrolíferas autorizadas por Rabat, ya que ambos asuntos guardan relación por el condicionante del Sahara…

“Son dos temas distintos, pero tenga clara una circunstancia: España es un país amigo de Marruecos, con una relación muy estrecha. Somos dos países que crecemos juntos y compartimos preocupaciones. Es bueno que para España que a Marruecos le vaya bien, como es bueno para Marruecos que le vaya bien a España. Y lo que le digo se puede extrapolar al conjunto de la Unión Europea. No estamos pendientes de una decisión de la Comisión Europea, sino de un tribunal, donde ni la Comisión ni el Consejo ni el Parlamento europeo pueden decidir. Nosotros confiamos en una resolución justa, y deseamos que dé por válido el acuerdo”.

-¿Y lo de las prospecciones petrolíferas, que tanto rechazo provocan en Canarias? Desde aquí se plantea que hay que ayudar a Marruecos para que opte por energías renovables…

“Me gusta decir que somos el Gobierno del mar, porque hemos aumentado el número de zonas marítimas protegidas…”.

-¿La de La Gomera?

“¡Estamos trabajando para que llegue pronto! Le decía que cuando llegamos había el 2% de zonas marítimas protegidas, y ahora contamos con el 10%, que es el objetivo para todos los países con vistas a 2020. Como también estamos comprometidos con el cambio climático, pero es que además el Gobierno de Marruecos también lo está, como todos los países que suscribimos el Acuerdo de París. Estoy segura de que en Marruecos también se desarrollarán las energías renovables, pero claro que en aguas territoriales, cada país es soberano, y nosotros no podremos interferir”.

-¿Qué le diría a los plataneros de Canarias?

“Para mí la reunión de los ministros es tan importante, y lo es mucho, como la que tuve con ellos en La Palma”.

-Tienen experiencia a la hora de defender sus intereses…

“El sector platanero canario está muy bien organizado y hace muy bien su trabajo de lobby. Yo les pediría una cosa: Que igual de bien que defienden sus intereses, sigan trabajando para buscar marcas conjuntas, que se integren más, que vendan más juntos, que fomenten la unión y no la división. Saben juntarse, que lo hagan también para la comercialización”.