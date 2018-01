Un tormenta en el desierto de Arabia Saudí deja imágenes tan inéditas como esta

El cambio climático al que la tierra viene presenciando durante los últimos años deja estampas tan inéditas como la de estos camellos cubiertos de nieve. Ocurrió la semana pasada en el desierto de Tabuk, en Arabia Saudí.

Se trata de una zona en la que las temperaturas no suelen bajar de 25ºC. Sin embargo, la tormenta que asoló la zona el pasado jueves dejó un manto blanco de hielo y nieve que los nativos, acostumbrados a un calor abrasador, disfrutaron como niños.

La región saudí cuenta con zonas montañosas. Su pico más alto se sitúa en unos 2.500 metros y, pese a que allí suelen originarse pequeñas nevadas, el descenso del fenómeno meteorológico hasta el propio desierto ha sido algo extraordinario.

Como no podía ser de otro modo, el asombro de los lugareños ha quedado reflejado en las redes sociales a través de fascinantes imágenes y vídeos.

An adorable image of families playing in a smattering of snow in northern Saudi Arabia, from the official Saudi Press Agency. pic.twitter.com/kJ06beHd6q

— Vivian Nereim (@viviannereim) 27 de enero de 2018