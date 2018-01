“Transparencia y competencia son la mejor vía para garantizar acceso libre y neutral a la Red”

Tuenti es de las pocas compañías que han superado con éxito un proceso de reconversión total de su actividad. Desde su fundación en 2006 hasta la fecha pasaron de ser una red social a convertirse en Operador Móvil Virtual (OMV) de la mano de Telefónica y manteniendo su particular estilo que ha calado entre la población. Aprovechando la presencia de la empresa como partner del evento para promover el talento joven INSPÍREME, que se celebrará el 25 de enero en la Fundación CajaCanarias, DIARIO DE AVISOS ha hablado con Gema Perona, directora de comunicación y márketing.

-¿Qué lleva a Tuenti a apoyar un evento innovador en las islas como INSPÍREME?

“Tuenti es una compañía móvil que cree firmemente en que hay una forma diferente de hacer las cosas, lo llevamos en nuestro ADN, por eso apoyamos proyectos como INSPÍREME, porque están diseñados desde una óptica diferente, apoyando el emprendimiento y a los jóvenes, y eso también nos gusta ya que somos una compañía de actitud y comunicación joven. Además el proyecto de Wooow trata temas importantes, que preocupan a los jóvenes y con los que Tuenti también se identifica: la libertad, la tolerancia y el respeto. Por último el proyecto tiene un factor geográfico muy interesante, nos gustaba mucho la idea de poder hacer algo fuera de la península, por fin un proyecto en Canarias”.

-La empresa se reinventó pasando de red social a operador de telefonía móvil, ¿queda algo de esa esencia de sus inicios en la Tuenti actual?

“Queda lo más importante, que es nuestra forma de enfrentarnos a los proyectos, haciendo las cosas de una forma diferente y muy importante 100% digitales. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado, pero mucho más aún de cómo hemos sido capaces de reinventarnos como compañía, y siendo críticos sabemos que hemos tenido nuestros altibajos, pero a día de hoy crecemos de forma constante en clientes de valor en móvil, y además ahora con la fibra en casa damos un importante salto en el posicionamiento de la compañía. Estamos seguros que el futuro será muy bueno para Tuenti”.

-¿Y cuál es el secreto para hacer una reinvención de ese tipo y no morir en el intento?

“El secreto es el equipo, y me refiero en primer término al equipo que formamos Tuenti, para que funcione no sólo tienes que creer en el proyecto, tienes que hacer que las cosas “pasen” en base a nuestro ADN, ya sabes, hacer las cosas diferentes y de una forma digital. Y por supuesto los socios, nosotros contamos con el respaldo de todo el equipo de Telefónica, y con partners que se embarcan con nosotros en los proyectos, valientes como nosotros y que aceptan nuestro desafío”.

-Con la competencia tan feroz en el sector, ¿en qué se diferencian de las otras compañías?

“Efectivamente la competencia es muy grande en el sector de las OMV pero en Tuenti tenemos tres pilares que hacen nuestra compañía muy atractiva respecto al resto: En primer lugar el producto. Contamos con la calidad de la cobertura de red 4G Movistar, que es un factor súper importante para los clientes cuando deciden contratar un OMV. Además, nuestra oferta no tiene compromisos de permanencia, no creemos en las ataduras impuestas, si está con Tuenti es porque te gusta, y todo ello a un precio muy competitivo. Por otro lado,por nuestro perfil digital único en el mercado. Nuestros clientes gestionan su tarifa desde una app desde la que se puede hacer casi de todo; añadir datos, cambiar de sim, activar el roaming, chatear con nuestro centro de atención, el cual ha sido premiado en numerosas ocasiones por su excelencia, y además también sirve para llamar por teléfono. En Tuenti tenemos incluidas en todas las tarifas llamadas ilimitadas desde la app, lo llamamos Voz Digital, es parecido a llamar desde el WhatsApp pero con más ventajas, ya que además de no consumir datos de tu tarifa puedes llamar a cualquier persona, tenga o no la app de Tuenti, sea un móvil o un fijo y están incluidos muchos destinos internacionales. Y el tercer pilar es nuestra Comunidad Tuenti. Nosotros somos una compañía que sabe lo valioso que es escuchar y hacer partícipe de nuestras decisiones y evolución a nuestros clientes. En nuestra comunidad tenemos muchos hilos con ideas muy buenas que hemos puesto en marcha en estos meses, como incluir bonos de minutos tradicionales, o hacer un regalo por navidad a nuestros clientes, así como bajar la velocidad cuando se agota la tarifa de datos, un sinfín de ideas que escuchamos, aprendemos e intentamos, siempre que podemos, aplicar. Las ideas las sometemos a votación, todo es muy participativo y diferente”.

-En 2014 comenzaron el despliegue de cobertura en Canarias, ¿cómo ha sido la acogida en estos tres años en las islas?

“Tuenti es una OMV que da el servicio a través de la cobertura de red Movistar, por lo que los clientes cuentan con una excelente red de comunicaciones. Ahora mismo tenemos siete mil clientes, una cifra que es el doble respecto a diciembre de 2016,. Durante 2018 vamos a iniciar un proyecto para poder vender online (ahora sólo se puede comprar en puntos físicos) y esperamos que esto incremente nuestro volumen de clientes de forma importante”.

-Hoy en día, con la evolución de los usuarios y las tarifas, ¿cree que estos se han vuelto más exigentes?

“Si completamente, y la verdad es que nos encanta, porque eso nos obliga a que todos los competidores nos reinventemos y nos adaptemos de forma ágil. Nosotros sabemos que en ese terreno somos buenos, es el pilar de tuenti, y además con nuestra Comunidad esas nuevas “exigencias” entran de forma directa a nosotros como demandas, y a la vez con ideas que lo solucionan. Es un sector muy cambiante y a la vez muy divertido”.

-Aunque su impacto inmediato se limita por ahora a EEUU, el fin de la neutralidad de la Red ha sentado precedente en el mundo. ¿Cómo lo ve Tuenti Móvil y cree que podría darse una situación similar en la UE?

“Telefónica apoya los principios de Neutralidad de Red que otorgan a los usuarios el derecho a un acceso abierto y libre de restricciones y discriminaciones a los contenidos, aplicaciones y servicios de Internet que ellos mismos decidan. La transparencia, unida a la competencia, es la mejor vía para garantizar un acceso abierto y neutral a Internet. Sea como fuere, cualquier normativa o regulación sobre neutralidad de red debe dejar margen para la innovación y para la aparición de nuevos modelos de negocio basados en la diferenciación por calidad del servicio (QoS). Se debe aplicar un enfoque abierto y sin discriminaciones en todos los eslabones de la cadena de valor de Internet”.