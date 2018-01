Turismo no altera su estrategia para Fitur a pesar del desmarque de los municipios sureños

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias salió ayer al paso de la decisión adoptada por la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias de acudir a la próxima edición de Fitur con un estand propio y no bajo el paraguas de Promotur, empresa pública del Ejecutivo regional encargada de la promoción de las Islas en el exterior. Desde ese departamento se indicó ayer a este periódico que el que “los municipios puedan decidir tener su propio estand en Fitur, algo que no ocurre en otras ferias de gran importancia, como la ITB de Berlín o la World Travel Market de Londres, no supone un cambio para la estrategia global de la marca Islas Canarias”.

Además, desde la Consejería de Turismo se indicó que “nunca se ha dispuesto de espacio para ningún municipio específico, dado que nuestra estrategia es promocionar las Islas Canarias”. En ese sentido, para el Gobierno el estand de Canarias en las ferias promocionales “es fruto de un trabajo en el que también participan nuestros cabildos, que son quienes mejor orientan su propia estrategia política y que disponen del espacio necesario para mostrar su isla a través de sus patronatos o sociedades públicas, y se coordinan con sus municipios y las empresas del sector”.

“Experimento con gaseosa”

Desde el Cabildo, el consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, calificó la decisión de Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajana de “experimento con gaseosa”. A su juicio, los tres municipios del sur de Tenerife se equivocan al “fraccionar o tontear” con la marca de la Isla, que ha demostrado en los últimos años ser “muy potente”.

Además, incidió en que crear una nueva marca “sería un disparate”, al tiempo que señaló que los intereses promocionales de San Bartolomé de Tirajana o Guía de Isora “se parecen lo que un huevo a una castaña”. Para Bernabé, la decisión de la asociación “tiene más que ver con la política que con el turismo, en la búsqueda de notoriedad, que no va tan relacionado con la promoción, sino con obtener un estatus diferente”.

Por último, indicó que el Cabildo está comprometido con la estrategia de Canarias como un único pabellón en el que se incluyen las islas, y confía en que esta iniciativa de los cinco municipios se “quede en una anécdota” y no avance hacia una “ruptura” de la marca promocional de Tenerife.

“Un fracaso del gobierno y cabildo”

También se ha pronunciado sobre la polémica el Partido Popular en el Cabildo, que responsabiliza al Gobierno de Canarias y a la Corporación insular de “fracasar” en la promoción de la Isla como destino turístico.

El consejero insular de esta formación política, Manuel Fernández, lamentó especialmente que el Cabildo “haya sido incapaz de colaborar para poner freno a esta deriva” y criticó la “falta de implicación” de Turismo de Tenerife para retomar la unidad de todos los municipios de la Isla.

Fernández no obvió que detrás del “divorcio” entre Gobierno y Cabildo con los principales municipios turísticos de Tenerife en materia de promoción exterior “hay razones políticas, ya que todos ellos están gobernados por el PSOE”, pero insistió en la necesidad de dejar de lado las luchas partidarias y racionalizar las decisiones sobre el motor económico de las Islas, “porque haciendo la guerra cada uno por su cuenta solo se logra el despilfarro de esfuerzos y de dinero público, además de dañar nuestra imagen”.

Por su parte, Ciudadanos criticó la “incapacidad” de la Consejería de Turismo para aunar voluntades y acudir a representar a Canarias de forma conjunta en la Feria Internacional de Turismo. Su portavoz autonómico, Mariano Cejas, señaló que “es una mala noticia que los municipios turísticos no vayan bajo una misma marca, y eso solo es responsabilidad del Gobierno de Canarias, que no ha hecho bien sus deberes”.

“No se puede poner en riesgo el destino turístico en su conjunto, ni su promoción, más aún cuando el Gobierno de Canarias destina a Promotur 20 millones de euros para este fin”, señaló el portavoz en las Islas del partido naranja, que pidió diálogo entre las partes para “promocionar las bondades del Archipiélago de forma conjunta”. El secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, calificó la polémica como un “intento de sacar rédito político” por parte de los municipios. “Si trabajamos todos juntos amparados por el Cabildo, las cosas funcionan mejor”, manifestó.

Un estand del siglo xxI

Para el concejal de Turismo de Arona, David Pérez, la Asociación de Municipios Turísticos no rompe la unidad. “Seguimos formando parte de Promotur, de hecho somos los que más fondos aportamos a los cabildos para promoción turística”, y recordó que habrá personal de las cinco localidades en el pabellón de Canarias.

“Si Promotur replanteara su estrategia y diera un espacio específico a los municipios turísticos de Canarias, se renunciaría, sin ningún problema, al estand propio en las próximas ferias”, afirmó el edil aronero, que reclamó a la empresa pública una infraestructura “propia del siglo XXI y no el actual estand obsoleto”. Por último, desmintió un uso partidista de la asociación. “Cuando más de la mitad de la potencia turística de Canarias, de diferentes islas y colores políticos, está de acuerdo en promocionarse por su cuenta, supone que existe un problema de enfoque por parte de Promotur”, concluyó.