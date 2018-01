Estoy pasando un momento difícil, no tengo proyecto. Sumergido en las aguas que arrastran las crisis creativas, Emmanuel Carrère confesó semanas atrás que no da con la inspiración desde que en 2014 publicó El reino. Así de sencillo. Así de complicado. El escritor francés, ahora refugiado en el periodismo, reconoce que no encuentra una idea suficientemente atractiva como para embarcarse en su siguiente libro. A Carrère le pasa lo que a una legión de militantes socialistas que, allá y acá, debe estar pasando un momento difícil conviviendo con la sensación de que se han quedado sin partido. El despiste de Pedro Sánchez y las urgencias de Ángel Víctor Torres, prioridades que en el caso del secretario general regional deben conjugarse en primera persona del singular, tienen a simpatizantes y cargos orgánicos del PSOE sumidos en una crisis de identidad e identificación. Se dijo aquí, y se reitera, que Cataluña ha puesto a Sánchez en su sitio, y el lugar de quien no sabe dónde está es ninguna parte. La ingenuidad adolescente con la que Sánchez ha coqueteado con la plurinacionalidad, ese incorregible error de obsesionarse con el discurso de Iglesias, tiene al partido con sus banderas más reconocibles desplazadas a un segundo plano, luego, irreconocible a ojos de sus votantes habituales. Tanto mira Sánchez a la izquierda que ha provocado que, del rojo al naranja, lo hayan adelantado por la derecha. Ignora el secretario general socialista que arrastrar al partido al pulso territorial es salir a perder, que en ese pantano condena al PSOE a pasarse o quedarse corto. Y si mal allá, igual o peor acá, en las Islas, con Ángel Víctor Torres jugando a que Coalición lo apadrine en su carrera como candidato socialista en 2019. Año, 2019, del reencuentro de CC y PP como socios del próximo Gobierno, del pacto que pondrá a Torres en su sitio porque el lugar de quien no sabe dónde está es ninguna parte. Simpatizantes y militantes socialistas están pasando por un momento difícil; no tienen proyecto, no tienen partido.