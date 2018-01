Una copiosa nevada en el Sáhara deja estas impresionantes imágenes

La ola de frío que ha dejado helada a España y a miles de vehículos atascados en numerosas carreteras del país ha afectado también al norte de África. Las gélidas temperaturas, que iban acompañadas de precipitaciones han dejado estampas poco comunes como las dunas del desierto de Sáhara cubiertas de nieve. Ha ocurrido concretamente en las arenas de Ain El Safra, a los pies del Atlas, en Argelia, donde las arenas se han cubierto de un impresionante manto blanco, “visible incluso desde satélites de la NASA”.

Spectacular scenes today in Algeria as snow covered the sand dunes in Ain El Safra! Snow visible also in imagery by NASA’s Terra satellite.

Report: Crt Sidali, Gian Alonso, Rabah Ripou Ouchen, Issam Bouchetata Bouchetata, ⵯⴰⵍⵉⴷ ⵏⴻⵇⵇⵉⵛ, Amayas Mazigh, حسام مسعودي pic.twitter.com/ojwupLG8eq

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 de enero de 2018