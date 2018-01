Una fotógrafa ‘profesional’ convierte en monstruos a los miembros de esta familia

Hacerse un selfie no era suficiente para esta familia: ellos querían a un fotógrafo profesional para que los retratase y el resultado fue digno del mejor circo de los horrores. Al menos eso es lo que asegura Pam Dave Zaring, un perfil de Facebook en el que ha aparecido una publicación en la que cuenta lo que supuestamente les ha sucedido a ella y su familia. Decimos supuestamente porque no podemos comprobar que sea cierto y, además, el citado perfil tiene algunos ingredientes que hacen pensar que se trata de un fake.

Aún así, medios de todo el mundo se han hecho eco ya de la noticia y el post ha sido compartido más de 380.000 veces.

Precisamente afirmando que “no es una broma” es como comienza el post de Pam. En él explica que pagaron unos 250 dólares a una fotógrafa profesional para que les hiciera una sesión fotográfica familiar. Sin embargo, las imágenes que la supuesta fotógrafa les devolvió eran todo un esperpento, hasta el punto de que los rostros de los miembros de la familia son irreconocibles y más bien parecen dibujos animados.

Pam asegura que todo es cierto, que no se había reído tanto en años y que quien quiera puede compartir el post. Además, segura que la fotógrafa se excusó diciendo que su profesor no le había enseñado a usar el Photoshop para hacer el retoque digital, y que las fotos tenían unas “horrible sombras” ese día, a pesar de que aparece soleado y despejado. La artista no retocó, sin embargo, a los perros de la familia, que lucen completamente normales.

Es posible que no se trate más que de un fake o de un burdo intento de emular al Ecce Homo de Borja para conseguir misma fama que logró, sin quererlo, la entrañable Cecilia Giménez. Aún así, merece la pena ver las fotos, porque, si son ciertas, estaríamos ante tal vez una nueva y sorprendente técnica de retoque fotográfico, la que puede convertir a los seres humanos en esperpentos.