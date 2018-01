Vanoostende: “Los números del turismo ahora sí dan para invertir en la Isla”

Alicia Vanoostende defiende que el turismo en La Palma no solo ha crecido en número sino también en confianza de cara al exterior, como un sector por el que apuesta la isla sin titubeos. La consejera insular de Turismo defiende las políticas de promoción realizadas por el Cabildo ante las críticas de “parte” del sector empresarial, con el que asegura que la Administración insular mantiene buenas relaciones, a pesar de los desencuentros que han habido. Ahora está de lleno en la preparación de Fitur, donde tienen previsto realizar una presentación a posibles inversores de las bondades que tiene La Palma como destino por el que apostar creando nueva planta hotelera, uno de los grandes retos que tiene la isla para crecer como destino turístico.

Acaba de terminar 2017, ¿cómo le ha ido a La Palma en turismo?

“Creo que los números están ahí y ha sido uno de los mejores años que hemos tenido. De hecho, vamos a superar el récord de pasajeros en el aeropuerto. Ha sido un tiempo muy intenso de trabajo también. Cada año asumimos más responsabilidades en el servicio de Turismo del Cabildo. No solo tenemos la promoción”.

Habla del aeropuerto, pero ese incremento se puede deber también a factores como la mayor bonificación de los billetes para los residentes. Además, por medio, hubo una caída del turismo alemán. ¿Se recuperó?

“El turismo alemán cayó un poco en verano porque falló un vuelo con Berlín, pero se recuperó después. Los datos del turismo alemán en el invierno pasado fueron muy buenos y creció. A fecha de octubre tenemos un incremento del 22% de turistas nacionales e internacionales en La Palma, según un informe de coyuntura que nos hace la Universidad de La Laguna, basado en los datos de Frontur. Es verdad que en la estadística de Aena no sabes discriminar entre turistas y residentes. Pero hay que ver la tendencia y es muy positiva. Creo que ha sido el año que más hemos crecido en turismo en las últimas anualidades”.

¿Y a qué responde?

“A muchas causas. Por la posición de fortaleza de Canarias frente a otros destinos que han tenido problemas de seguridad como el norte de África. También existe la mejora de los precios de los vuelos interinsulares, que es un turismo muy interesante. Y hemos mejorado mucho la conectividad con Europa y eso ha permitido que mejoremos mucho los números. Esa mejora en la conectividad viene dada porque las compañías aéreas estos últimos años han crecido mucho en flota, en destinos y ahí nos hemos podido nosotros colocar como un destino más. Creo que hemos pasado de liga y la idea es que nos podamos mantener”.

¿En qué liga estamos ahora?

“Seguimos siendo un destino pequeño, pero hemos mejorado mucho y por fin tenemos números que invitan al optimismo. Hemos pasado de tener un 40% de ocupación media hace cuatro años a estar en casi un 80% el año pasado. Creo que esos son cambios importantes a la hora de poderte vender fuera, de buscar inversiones, no solo exteriores sino locales. Ya hemos visto este año que hemos tenido inversiones interesante en la isla”.

Pero siguen sin llegar nuevos proyectos hoteleros.

“Sí, nos faltan, pero las cosas tienen sus plazos. Se comienza por esas mejoras en las instalaciones que ya existían, luego en la compra de instalaciones existentes por terceros y luego vendrá inversión de nueva planta, que es la más complicada”.

¿Pero no le preocupa que hasta ahora no se haya activado nada nuevo?

“En toda Canarias, la mayor parte de la inversión que ha habido ha sido en compra y venta de activos existentes y en mejoras, rehabilitaciones, porque es lo más sencillo. Pero nosotros somos optimistas, porque proyectos hay y vemos que los números ahora sí dan para poder invertir en La Palma, que es lo que nos faltaba antes. Ahora tenemos conectividad, turistas, movimiento y ya empezamos a sonar más en el mercado”.

¿Dependemos mucho de la situación exterior como destino?

“Hay un poco de todo. Una parte que viene de otros destinos. Otra parte que es muy fiel a la isla y repite. Y también tenemos esos nichos de mercado, que no son el típico sol y playa, que nos permite ser más optimistas. Nosotros no podemos competir con destinos como Túnez o Turquía, o con islas como Fuerteventura, porque ellos tienen un turismo muy diferente al nuestro. Nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de contar con esos productos que son diferentes y que esos destinos no pueden ofrecer, como la naturaleza, la gastronomía, el astroturismo y el turismo activo en general. Eso son fortalezas de nuestro destino y la oportunidad de tener un hueco. Y no tener que competir a precio. Hay que competir en calidad”.

Uno de los problemas de La Palma es el bajo precio de la pernoctación. ¿Ha mejorado?

“Sí, pasamos de unos 40 euros a 47 en el último año. Pero sí es verdad que La Palma parte de unos precios mas bajos que en otras islas. Para La Palma ahora es una oportunidad de mejorar los precios que hace años estaban estancados. El coste de la gestión sí ha ido subiendo y los precios se han mantenido y no era positivo para el sector. Hay que crear un equilibrio entre la oferta y la demanda, de manera que los precios no suban en exceso y la demanda no caiga por eso”.

¿La experiencia de los nórdicos ha sido buena?

“Los nórdicos han sido la gran diferencia. Todos los mercado han mejorado, pero que haya entrado una media de 20.000 turistas por cada temporada de los países escandinavos ha sido muy positivo”.

¿Se consolidará?

“Sí, este año la operativa está yendo muy bien también. Se han mejorado las ventas y estamos trabajando y negociando con ellos las nuevas acciones que vamos a hacer este año. Acciones de publicidad para seguir dando a conocer La Palma. Hemos hecho cosas interesantes con ellos. El año pasado hicimos un mailing masivo a clientes que han estado en Madeira, dirigidos directamente a personas que pueden estar interesados en destinos como La Palma”.

La promoción ha sido muy criticada por el sector. ¿Qué cambio ha dado?

“Nosotros antes teníamos un convenio de colaboración con el CIT Tedote y hacíamos la promoción conjuntamente. Teníamos un comercial en Alemania y en el resto de países hacíamos operaciones puntuales en determinadas épocas del año. Pero el CIT no quiso renovar el convenio y buscamos otra opción que nos parecía también muy buena, que era la de tener empresas de comunicación y representación fuera. Es una manera de profesionalizar, despolitizar y externalizar la promoción. La parte buena que tiene no solo es la labor de representación, sino también el tema de comunicación, que era una de las grandes carencias y debilidades que tenía La Palma: su falta de conocimiento en el exterior. Ese trabajo de comunicación con los medios nos parecía muy importante. Esas agencias también hacen informes de coyuntura para detectar situaciones en el país y seguir la imagen de la isla. Ahora tenemos en Alemania, Reino Unido, Suiza, Austria e Irlanda y hemos sacado unos lotes para Francia, Holanda y Bélgica, por lo que tendremos cubierto gran parte de nuestro mercado con agencias todo el año”.

¿Cree que se puede mejorar la relación con el sector o lo ve como una causa perdida?

“Nuestra relación con el sector es buena, no puede ser mala. Aunque hay parte del sector que no tiene esa percepción”

Pero esa parte es muy ruidosa…

“Sí pero el sector del turismo es muy amplio y hay muchas asocioaciones. Pero incluso con quienes se quejan estamos colaborando. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie y siempre estamos dispuestos a hablar con ellos. Y en nuestras mesas de trabajo están sentadas todas las asociaciones”.

¿La Palma es excepcional en ese enfrentammiento?

“A veces veo cosas en La Palma que no veo en otros sitios de Canarias. Hay críticas que más que dedicadas a la Administración van contra el mismo sector. Al final, cuando damos una imagen de debilidad al exterior, el resto de la industria turística la conoce. Nosotros tenemos que dar una imagen real y positiva. Parece que la crisis de Niki solo afectó a La Palma, pero es la isla a la que menos afectó. Es una crisis de una compañía aérea externa, que no es responsabilidad de la Administración local. Somos afectados y tenemos que intentar compensarlo”

¿En es crítica hay política?

“Indudablemente es oportunismo político, y es una pena que se politice la industria turística, eso no lo veo con otros sectores. Entiendo que todos debemos querer los mejor para la isla. Llevamos dos años de números muy buenos y la caída una semana de ocupación ha sido como la gran debacle, y ahora hemos visto que esta semana estamos por encima del 90% y nadie ha dicho nada”

Antes habló de que Turismo asume más competencias, como los albergues de montaña. ¿Qué más?

“Estamos trabajando en los albergues y en los centros de visitantes. La Cueva de Las Palomas, la gestión pasará a Turismo, igual que El Tendal y el Centro de Visitantes del Roque”.

¿Será pública entonces?

“Queremos tener una gestión pública. Vamos a comenzar con una encomienda a una empresa pública y después ya veremos. Queremos seguir el modelo de Lanzarote donde funciona bien”.