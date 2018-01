Las murgas infantiles ponen el acento en las desigualdades de la sociedad

Comenzaron los concursos del Carnaval de la Fantasía 2018 de Santa Cruz de Tenerife. El escenario del Recinto Ferial acogió ayer la primera fase del certamen de Murgas Infantiles en la que tomaron parte seis agrupaciones. Hoy actuarán Minivirgues, Chinchositos, Rebeldes, Revoltosos, El Cabito, Distorsionados y Mamelones. Los Retorciditos, con 60 componentes, fueron los encargados de abrir la jornada. Su primer tema Un as bajo la manga nos trasladó a un Casino para relatar de 10 a 2 una historia que finalizó con el mensaje “eso no hay ninguno que lo va a poder cambiar”, y frases como “tranquilo, aquí no te cobramos para ver a tu hijo cantar”, “no al acoso escolar” y si al “deporte limpio”. Su segundo tema, titulado Con cuatro lonas y un telón, creamos un mundo de ilusión, homenajeó a los payasos de la tele para lanzar posteriormente un mensaje contrario a los circos con animales. Por último, criticaron que las Islas lideren la pobreza infantil y se sitúen a la cola en educación. Por último, pidieron a los conductores responsabilidad al circular por zonas escolares, recordando el atropello de los dos hermanos frente al colegio García Escámez.

La Infantilmónica Triqui Traquitos, con sus 38 componentes, comenzó cantando Para peso, el de mi etiqueta, relató la historia del niño con Síndrome de hiperactividad (TDAH) al que le han puesto la etiqueta de conflictivo en el colegio: “Poner una etiqueta no es la solución a la diversidad”, “en el cole solo pretendo ser feliz, pero para un niño con TDAH es muy complicado”, “me esfuerzo en ser el que todo el mundo quiera”, mientras “sufre a diario” su frustración. En el segundo tema, titulado Buscando y pensando, al final terminé copiando, recuerda que “casi todo está inventado”, “en el Carnaval” también lo está. Los niños se fijan en los “mayores que deben ser los que me enseñan valores”, pero en esta sociedad “a los ocurrentes les hacen diferentes”, para concluir con “buscando y buscando, acabé copiando”.

La tercera murga en actuar fueron los Sofocados, con 58 componentes, que en su primer tema Viaja con nosotros a diferentes destinos, miles de aventuras se cruzarán en el camino, llevaron a los espectadores a lugares tan distintos como Sevilla, la selva africana, México o Nueva York para recordarnos que en cada lugar “hay una nueva cultura que hay que respetar”, además de pedir un “Mundo sin fronteras”, con “más felicidad, gente buena”, y donde “debemos ayudarnos y no pisarnos”. La segunda canción de los de María Jiménez, titulada Quién no ha tenido un bolígrafo en su vida, fue una crítica a los incendios forestales, las microalgas y la pobreza. Además anhelaron ver un “Recinto abarrotado en las murgas infantiles” y el “poder cantar nuestro repertorio en la calle”.

A continuación, los Carricitos, formada por 30 componentes, cantaron Entre aplicaciones y tecnología, los Carricitos te cuentan su día a día, una sátira del abuso de la utilización del móvil y las redes sociales, colgando fotos del jurado, de su afición, de la grada vacía, “porque no importamos nada”, así como de las pocas autoridades, y les recordaron que son la cantera, “aunque nos traten como si no existieran”, para lanzar una crítica contra unas bases que complican la salida de una murga: “¡Cuiden la cantera de una vez!”.

Su segunda canción, A tiempos revueltos, sonrisa de un niño, cuenta el sacrificio de una familia de pocos recursos para dar una educación a sus hijos, sin libros y material para formarse adecuadamente. Instaron a “no valorar previamente a la gente” si se desconoce sus circunstancias: “Vivir en la calle no es ser un ignorante”. Remataron su actuación con una crítica al Organismo de Fiestas, ya que ensayan en un local “en ruinas por culpa de la humedad”.

La murga Lenguas Largas, con 43 integrantes, comenzaron con la canción Lenguas Largas están de vuelta, en la que destacan “mis héroes cada día son mis padres y mis abuelos”, o “yo corro mucho más si viene mamá detrás con una chola en la mano”.

< ► > Triqui Traquitos. | F.P.

las murgas que faltan

En su segundo tema, titulado Sentimiento de un murguero, la cantera es cosa de todos , los de La Salud comenzaron recordando a las murguitas que no salieron este año y realizaron una crítica a la Casa del Carnaval: “Con una amplia historia, algunos no tienen memoria”.

Por último, llegó el turno a los Rebobinados que, con 53 componentes, comenzaron con el tema Con frases de madre, voy cantando a Carnavales, en el que repasaron con gracia las repetidas expresiones de cada madres para reconocer que “es la mejor del mundo”. Pidieron a los profesores, “por favor, ponganos menos tareas” y “mi madre siempre dice que nunca estudio, que estoy pensando en murgas”. Los de El Sobradillo cerraron esta primera fase con la canción Mi superhéroe favorito, en la que repasa a los héroes cotidianos, los que reciclan la basura en el contenedor correspondiente, las tapas solidarias, los payasos que visitan niños en los hospitales, los que luchan contra su enfermedad y, por supuesto, a su padres, madres y abuelos.