Amaia, ganadora de Operación Triunfo

Las votaciones para escoger al ganador de Operación Triunfo han sido muchas, los cinco finalistas han luchado hasta el final como si fuera el último día. Los primeros en quedar fuera de la clasificación han sido Ana Guerra y Alfred, dejando a Miriam, Aitana y Amaia como las tres finalistas.

Los votos se dividieron en el 12%, que se llevó Miriam quedando como la tercera de la edición, el 42% se lo llevó Aitana y el 46% Amaia, quedando como la ganadora indiscutible del programa.

Aunque la concursante sólo superó su compañera con un 4% de los votos, se ha llevado el premio de 100.000 euros, y la coronación como ganadora de OT 2017.

Aitana dijo tras quedar de segunda: “Estoy muy contenta de que una persona como Amaia haya ganado este programa, y quiero agradecer a todo el mundo que me ha votado para llegar a este segundo lugar que ya es mucho”.

Amaia por su parte aseguraba no saber que decir: “Sólo puedo dar las gracias, porque no tengo otra palabra, gracias. Están mis padres ahí que les quiero un montón y le mando un beso a toda mi familia, es lo que se dice siempre pero es que somos todos ganadores, y no es por compromiso es porque lo pienso de verdad”.

La ganadora del programa ha abrazado a todos sus compañeros y no ha podido contener las lágrimas por haber ganado el gran premio después de luchar durante tres meses.