Ángel Llanos no se considera retirado, solo está “en la reserva”

Ángel Llanos, quien fuera consejero de Relaciones Institucionales del Cabildo (2003-2007) y primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife (2007-2011) con el Partido Popular, afirmó este domingo en DIARIO DE AVISOS que “no estoy retirado de la política, estoy en la reserva, y como en el fútbol, en cualquier momento te pueden convocar”, en un claro mensaje a los actuales dirigentes del partido en Canarias, elogiando de paso el trabajo que está realizando Asier Antona.

“Da gusto ver a mi partido en esta etapa con Asier Antona en la presidencia regional y creo que está en el momento en el que debe dar el salto de calidad. Cada vez que me llaman del Partido Popular para que les asesore en algo de lo que me he especializado saben que estoy a su completa disposición”.

Y por supuesto, también la labor de Mariano Rajoy:“Es uno de los políticos más responsables que hay en estos momentos en España. Tiene claro su línea y sus ideas. Sabe que puede colocar al país en los mejores datos económicos de los últimos tiempos, y está empeñado en crear mucho empleo”.

Ángel Llanos considera, cuando se le habla de Ciudadanos y su ascenso en las encuestas, que “el Partido Popular no debe obsesionarse con Ciudadanos, sino pensar en el propio partido. Cada vez que el PP se ha preocupado de otros partidos le ha salido mal. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en las Islas Canarias, que los otros partidos han estado más pendientes de Coalición Canaria (CC) que de sí mismos, y les ha ido mal, mientras que CC ha estado siempre pendiente de sí misma. Considero que el PP debe centrarse en su modelo de centro-derecha, que es su gran campo de valores humanísticos. No puede caer en lo que llaman catch-all party (los partidos atrápalotodo) que quieren contentar a todos los votantes. En algún momento Ciudadanos tendrá que definirse sobre temas y cuestiones que dividen a los electores como, por ejemplo, el aborto. Eso es lo que debe hacer el PP, obligar a Ciudadanos a definirse ideológicamente”.

Y es que a Ángel Llanos se le nota que le apasiona la política, aunque no esté en activo: “Estos años no he dejado de hacer política académicamente, acudiendo a congresos, formándome y escribiendo libros de diferentes temáticas de mi interés”, afirma desde la reserva.