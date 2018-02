Antonio y Joaquín, padre y hermano de Ana Guerra: “Su mejor momento, de favorita”

Sus dos primeras semanas como concursante no fueron buenas. Los fans tinerfeños del exitoso formato de Gestmusic para Televisión Española temieron por su expulsión. Sin embargo, Ana se revolvió y aprovechó al máximo el trabajo en la Academia para mejorar su afinación, calmar sus nervios para controlar mejor la voz y empezar a creerse que estaba allí por méritos propios. Su padre Antonio nos cuenta con orgullo que ahora muchos de sus amigos le recuerdan cómo empezó su hija cantando en las calles de su ciudad natal, La Laguna, y de cómo se lo ha currado.

-¿Cuándo tienen conocimiento de que Ana quiere concursar en OT?

Antonio: “Cuando pasa el segundo casting en Madrid. Del primero no nos dijo nada, ni que se iba a presentar.”

-¿Cómo valorarían globalmente su paso por la Academia de Operación Triunfo?

A: “No ha sido fácil, pero ha aprovechado el tiempo que ha tenido. Desde el primer día le dije que disfrutara al máximo de ese regalo y que aprendiera todo lo que pudiera rodeada de esos magníficos profesores. Le insistí en la idea de que no iba a un concurso, sino a una academia. A la vista de todos está que lo ha hecho, y me atrevería a decir que es quien más partido ha sacado a su estancia en OT.”

Joaquín: “Al principio la vimos con mucha precaución. Pensamos que se iba a caer en las primeras galas, pero nos ha sorprendido.”

-Particularmente dramático fue su duelo con Agoney para seguir en el programa ¿Cómo fue esa experiencia para Ana?

A: “Muy dura. Estar a un paso de abandonar el concurso y todo lo que conlleva esa experiencia da un poco de vértigo. Además, cuando luchas contra un paisano se te hace más difícil, porque de algunas manera obligas a parte de los fans de tu tierra a escoger ente uno u otro de sus concursantes favoritos. De todo aquello me quedo con su mensaje justo antes del veredicto del público, cuando dijo que pasara lo que pasara, Canarias se quedaba en el concurso. Eso me llegó muy dentro y me hizo sentir muy orgulloso.

-¿Cuál cree que fue el momento más duro para su hija a su paso por el programa?

A: “Seguro que fue cuando Julia Gómez Cora, productora de musicales, le dijo que vocalmente estaba lejos de los demás.”

-Y por el contrario, ¿cuál cree que ha sido su mejor momento durante el concurso?

A:“Con total seguridad, cuando el público la escogió como favorita de la semana.

-¿Hay Ana Guerra para rato?

A: “Totalmente, porque siempre ha sido su sueño. Musicalmente, ella no va a parar; va a seguir y a seguir, siempre por donde pueda, y siempre en positivo, porque está alcanzando su sueño.”

‘La Bikina’, o esa concursante altanera, preciosa y orgullosa

Acabó la actuación llorando en el escenario, mientras los profesores saltaban enloquecidos en la Academia. La magistral interpretación la convirtió en un fenómeno de fans que pasaron a llamarla La Bikina, o a bautizarla como Ana War o la Warrier, por su apellido y su capacidad de lucha.