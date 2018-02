Avance con los propietarios del edificio del Coromoto para intentar trasladar la antena

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, se reunió ayer, tal y como anunció en el Pleno del pasado día 8, con los dos propietarios del edificio, en el barrio de El Coromoto, en el que se quiere instalar una antena de telefonía móvil, y que ha despertado la alarma y las protestas por parte de los residentes en la zona por los posibles efectos que pueda tener. Díaz manifestó haber salido “muy satisfecho” del encuentro, ya que “la predisposición ha sido muy buena”. “Están a favor de poder sumar para conseguir que retiren la antena, para que se ubique en otro sitio”, enfatizó.

Aunque prefirió no anticipar aún todo el contenido de la reunión, el alcalde sí afirmó que los dos propietarios “están en predisposición de conseguir el objetivo que los vecinos se han marcado y con el que me he comprometido yo también”, que no es otro que el de reubicar esta futura antena en otro punto más lejano donde no afecte a la población residente y escolar.

Asimismo, tal y como dijo en el último Pleno, la próxima reunión será con la empresa que tiene el contrato de arrendamiento y que quiere instalar la antena, para trasladarle también la petición vecinal de que se coloque en otro punto.

Estos encuentros derivan de la alarma vecinal que se ha generado tras conocer los residentes, el pasado enero, que se pretende instalar una antena de telefonía móvil en el número 28 de la calle Francisco de Miranda, en el barrio de El Coromoto.

Una alarma que ha llenado el barrio de carteles de protesta y que se trasladó al Pleno del pasado día 8, en el que los vecinos manifestaron sus preocupaciones y pidieron la implicación de la Administración.