Berta Collado: “Todo saldrá de una forma natural; las protagonistas son las candidatas”

Berta Collado (1979) es uno de los rostros más populares de la televisión en España, no en vano, esta licenciada en Periodismo lleva 15 años trabajando en el medio. Su gran versatilidad y notable experiencia son los puntos fuertes de esta toledana que llega hoy a la Isla para comenzar los ensayos de cara a la Gala de Elección de la Reina del Carnaval 2018.

-¿Cómo le llegó el ofrecimiento para presentar la Gala?

“Mi compañero de Televisión Española en Canarias Roberto Herrera me preguntó durante la grabación del especial de Fin de Año qué me parecía la idea de presentar la Gala de Elección de la Reina del Carnaval, y le dije que sería genial. Es un espectáculo que me llama la atención las veces que he podido verlo por televisión”.

-¿Conoce la responsabilidad de presentar este acto?

“La Gala es uno de los mayores espectáculos del Carnaval y nuestra labor será transmitir lo que estamos viviendo, que será algo único. Creo que todo va a salir de una forma muy natural, las candidatas son las protagonistas y estarán un poco más nerviosas, porque se juegan esa noche ser la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Estamos en las manos de Enrique Camacho, que tiene las cosas muy claras. Me encanta formar parte de este espectáculo y lo que más me gusta es que seamos tres mujeres las presentadoras. Pero al final, por mucho que trabajes y te informes, lo importante del Carnaval es vivirlo. Todos sabemos lo que se juegan las candidatas y que esto es un espectáculo de una gran trascendencia. A partir de ahí, hay que dar el cien por cien, que no dudo que va a ser así, tanto por parte de mis compañeras como de mí y de todo el equipo que forma parte del espectáculo”.

-Va a estar en Tenerife varios días antes para poder ensayar e interiorizar el espectáculo.

“Habrá que estar con los cinco sentidos, pues un espectáculo es algo muy orgánico, independientemente de que haya un guion. Entiendo que Enrique nos dejara la libertad absoluta para que cada una lo lleve a su terreno con su estilo y poder contar las emociones a flor de piel que viviremos sobre el escenario, que serán una pasada. Lo bueno de Enrique Camacho es que sabe que cada presentador tiene una personalidad y nos ha dado tranquilidad y libertad”.

-Lleva 15 años trabajando en televisión en programas de entretenimiento e información. ¿Qué formato le gusta más?

“Estos tres últimos años que llevo en Televisión Española me han permitido desarrollar un trabajo más periodístico, pues Amigas y conocidas es un programa de actualidad y opinión. La verdad es que me siento muy cómoda en ambos formatos, pues el entretenimiento me gusta, y es algo que he hecho muchísimo a lo largo de mi carrera, y la información pura y dura es todo lo que un periodista lleva dentro. Sobre todo, lo que más me gusta es el directo, porque tiene la magia de que todo está pasando en ese momento y es más vivo. Te da una libertad distinta, la inmediatez y lo que pueda pasar sin que haya trampa ni cartón. La información y la opinión me gustan, y encima en directo, pero el entretenimiento es algo que también está en mí y lo genial es poder combinarlo”.

-Compagina la televisión con la radio. ¿Volverá a escribir para alguna revista o periódico?

“Estoy en el equipo de Las Mañanas en Kiss FM, y hasta hace poco escribía para las revistas She o Glamour. Quiero retomarlo cuando tenga más tiempo, pues me siento cómoda y necesito expresarme de muchas maneras”.

-Y también ha trabajado como actriz.

“Básicamente he tenido la suerte de que he podido trabajar en formatos de todo tipo y no hay nada que me frene. He podido probar el teatro y la interpretación, y eso es lo bueno, ser un poco versátil. Si eres una persona que te gustan tantas cosas y te dan la posibilidad de poder hacerlas, eres afortunada, es un regalo y lo disfruto mucho”.