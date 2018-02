Carmen Laura Lourido, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz:“En mis tres minutos y medio quiero transmitir mi amor por el Carnaval”

Pese a que es la segunda vez que se presenta como candidata a Reina del Carnaval, Carmen Laura Lourido Pérez tiene la misma ilusión que la primera vez. Esta joven de 33 años, que trabaja como administrativa, reconoce que su día a día ha cambiado desde que fue proclamada como candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz 2018. Se muestra muy confiada en la fantasía Renacida, diseñada por Jorge González, que va a lucir el próximo día 7 en la Gala de Elección de la Reina.

-¿Cómo surgió la idea de presentarse a Reina del Carnaval?

“Ya me había presentado el año pasado, pero con otro diseñador. A partir de ahí, Jorge González se fijó en mí, porque le había gustado mucho mi seguridad sobre el escenario. Fue en abril del año pasado cuando se puso en contacto conmigo para proponerme si estaba dispuesta a repetir la experiencia”.

-Tras el sorteo celebrado el pasado 12 de enero, le tocó en suerte salir en segunda posición. ¿Le gusta este puesto o hubiera preferido desfilar un poco más avanzada la Gala?

“Salir tan pronto tiene sus ventajas, como, por ejemplo, que quienes me siguen o me van a ver, en el caso de que no les guste el Carnaval tanto como a mí, prefieren que lo haga al principio, y así no tienen que ver toda la Gala”.

-Seguro que ha podido ver ya su fantasía. ¿Que le parece?

“Sí, he podido ver parte de la fantasía y me encanta. Además de que he participado en la elaboración, y me gusta pasar el mayor tiempo posible en el taller”.

-¿En qué ha cambiado su día a día desde que es oficialmente candidata a Reina del Carnaval?

“Es difícil compaginar lo que es la vida normal con lo que conlleva ser candidata. Hay muchos ensayos, hay que ir al gimnasio con más frecuencia, tener una preparación mental, atender a los medios de comunicación. La verdad es que cuesta, pero lo hago con placer porque es lo que me gusta”.

-¿Ha pensado en la posibilidad de que al final de la Gala pronuncien el nombre de Carmen Laura como Reina?

“Sí, lo he llegado a pensar y se me ponen los pelos de punta. Yo lo que quiero es gustar al público, transmitir en mis tres minutos y medio mi amor por el Carnaval y que llene a los carnavaleros”.

-¿Cómo va a vivir el Carnaval, en la calle o solo formando parte de los actos organizados?

“Creo que lo de ir en una carroza todas las chicas lo tenemos asegurado en el Coso, la Cabalgata anunciadora y en el concurso de Ritmo y Armonía. Intentaré salir, aunque lo veo complicado, porque quiero vivir la experiencia a tope, y no me quiero poner enferma, porque quiero exprimir esta segunda oportunidad que tengo de aspirante a Reina del Carnaval”.