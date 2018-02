“El Carnaval no tiene edad y una Reina puede tener 20, 30 o 40 años”

Carmen Laura Lourido es la nueva Reina del Carnaval de Santa Cruz. A sus 33 años se convierte en la candidata de más edad en alzarse con la corona carnavalera y, lo que no debería ser noticia, lo es porque muestra que los tiempos, también en el Carnaval, están cambiando. Como su propio diseñador, Jorge González, reconoce, ya no basta con salir y lucir el traje, ahora hay que interpretarlo, contar la historia que hay detrás y para eso, no hay edad, tampoco para el Carnaval. La nueva Reina sonríe abiertamente cuando se le pregunta por su edad y no solo presume de ella sino que revindica que las mujeres de más de 30 o de 40 persigan sus sueños sean los que sean y en el lugar que sean. En su caso, este camino, la llevó a ser elegida la mujer más guapa de España de más de 30 años en 2015 y ahora como Reina del Carnaval de Santa Cruz.

-No han pasado aún 24 horas de su coronación como Reina del Carnaval de Santa Cruz y la pregunta es obligada, ¿cómo se siente?

“Muy ilusionada de representar al mejor Carnaval del mundo y tengo que reconocer que no me lo esperaba (risas)”.

-¿Cómo vivió ese momento en el que dijeron su nombre como Reina del Carnaval?

“Me quedé paralizada. No paraba de preguntarme si estaba sucediendo de verdad o si seguía viviendo un sueño en mi cabeza. Fue algo muy bonito, un momento para recordar siempre”.

-Cuando veía su fantasía los días previos a la Gala, ¿pensó en que podía ganar?

“Reconozco que tenía muchas esperanzas en la fantasía Renacida porque los colores que lleva son colores que había usado en otro tipo de certámenes con los que había conseguido premios y me acordaba de esos momentos que fueron importantes para mí”.

-Es la segunda vez que se presenta, ya lo hizo el año pasado…

“Sí. El año pasado lo hice con un diseño de Antonio Santos y a través de ahí fue que Jorge (González) se fijó en mi y en que podía ser la candidata para él necesitaba para el siguiente año”.

-¿Y cuál ha sido la principal diferencia con este año, a parte de la evidente de ser Reina?

“El traje es más pesado que el del año pasado y el tocado de mayor dimensión. Por lo demás, cada diseñador tiene una forma de trabajar distinta y te tienes que adaptar a ella”.

-Un diseñador con el que, como el mismo cuenta, comparte el significado de su diseño, Renacida…

“Sí, así es. Cuando vi el boceto por primera vez me impactó porque, como ya dije, me recordaba más a los colores de esas experiencias en otros certámenes para chicas mayores de 30 años a los que me he presentado”.

-No debería ser una novedad, pero es cierto que usted es la primera Reina adulta que supera la treintena. ¿Cómo se lo toma?

“Me lo tomo con orgullo. Cuando me presenté por primera vez como candidata, uno de mis objetivos es que quería dar a entender a todas esas chicas que se quedan en el casting, que están ilusionadas y que prueba tras prueba ven que no las cogen, que pasan los años y pierden la esperanza, que no debería ser así. En mi caso fue algo que se me metió en la cabeza, era algo que tenía que conseguir porque el Carnaval no tiene edad y una candidata a Reina puede tener 20, 30 o 40 años ”.

-¿Cree que es más un problema de los diseñadores el fijar una edad y tipo concreto de candidata que otros motivos?

“Es evidente que hay veces que se enfocan mucho al tipo de una chica joven y también lo es que cada diseñador busca lo que creen mejor para defender su fantasía. Sin embargo, me gustaría que también dieran una oportunidad a las chicas con 30 o 40 años, porque son igual de válidas y si hay Carnaval para todos, con comparsas, agrupaciones musicales, murgas, también debería ser una posibilidad que fueran Reina del Carnaval las mujeres de más de 30”.

-¿Cómo afronta el año que le queda por delante?

“Para mi será un gran reto. Unir turismo, que es lo que estudié, y carnaval, mis dos pasiones. Solo pensarlo hace que se me pongan los pelos de punta. Incluso el año pasado cuando desfilé en el Coso, cuando pasé frente a la grada que se pone a la altura del Cabildo para los turistas, es un momento que recuerdo con mucha intensidad, así que este año voy a disfrutar mas incluso que el año pasado”.

-Esta también es una pregunta casi obligada, ¿va a salir en Carnaval?

“Intentaré salir en el Carnaval de Día ya que de noche es más complicado. Tengo que estar en un montón de sitios y no me puedo poner enferma, no me lo puedo permitir. Así que, en principio, no he preparado nada pero seguro que algo hay en el taller de Jorge que me pueda prestar (risas)”.