Carolina Viera Gómez, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz: “Ser candidata ha sido una meta; era una espinita clavada en el corazón”

Tuvo que presentarse a cinco castings para intentar ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz, hasta que por fin lo consiguió. Carolina Viera Gómez, de 26 años, nacida en La Laguna, aunque ha vivido casi siempre en Santa Cruz, arrastraba desde hace tiempo la ilusión de ser una de las candidatas a Reina del Carnaval. El año pasado, el diseñador Jonathan Suárez la vio en un casting y la relacionó con una de sus fantasías, en este caso, Fly me to the Moon, e hizo realidad el sueño de la joven. Carolina trabaja como monitora en la Piscina Municipal de Güímar, a la vez que mantiene un negocio de coworking en la avenida Príncipes de España. Estudió Formación Profesional en la rama de Educación Física y Animación Cultural.

-¿Cuál ha sido la motivación para presentarse este año como candidata a Reina del Carnaval?

“Llevo muchos años presentándome a los castings, pero siempre me habían dicho que no. Este año no me iba a presentar a ninguno, pero Jonathan Suárez me llamó, porque se acordaba de que el año pasado me había presentado a su casting. Me dijo que, desde esa ocasión, ya pensó en un traje para mí: sí o sí. Así que acepté muy gustosa y aquí estamos para defenderlo en la gala”.

-¿Puede adelantar algo del traje?

“No podemos decir nada, ni siquiera un detalle. Eso sí, es espectacular e increíble. No te puedo revelar más cosas porque si no, me tira de las orejas”.

-¿Cómo surgió este deseo de ser candidata a Reina del Carnaval?

“La verdad es que me arrastró mi hermana. Desde chiquitita ella quiso ser candidata a Reina y siempre veíamos juntas la gala, aunque nunca tuvo la oportunidad de presentarse. Yo creo que este año por fin voy a cumplir el sueño de ambas”.

-¿Cómo lleva el entrenamiento para cargar el traje?

“Yo trabajo como monitora deportiva en la Piscina Municipal de Güímar. De modo que la preparación física no me supone mucho impedimento, ya que estoy todo el día haciendo ejercicio en el trabajo. Hago más gimnasia, que me gusta mucho”.

-¿Qué supone para usted ser Reina del Carnaval?

“Es un sueño. Algo que tenemos en común todas las candidatas. Sería maravilloso, genial, que te pongan la corona. De momento vamos a disfrutar y a vivir esta experiencia”.

-¿Cuántos años lleva acudiendo a los castings del Carnaval?

“Creo que son cinco los que me he presentado. Ha sido una meta, un sueño, que llevo años persiguiendo y no me quería quedar con esa espinita clavada en el corazón. Hasta ahora, que me ha llegado el momento”.