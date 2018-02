Quienes conmigo compartieron aquellas semanas lo contarán mejor. Fue en Chobe, en el desierto de Kalahari, al norte de Botsuana. El entusiasmo, siempre contagioso, indomable, e irresponsablemente multiplicado por las ganas de adentrarnos más de lo aconsejable en la región, nos llevó al otro lado de la prudencia, y así acabamos, pagándolo, con el jeep enterrado en un banco de arena, rodeados de elefantes, cebras, búfalos e hipopótamos, con la tarde galopando hacia una oscuridad que no podíamos permitirnos. Ayudados por un ángel que pasaba por allí, desenterramos el coche y salimos a todo meter hacia Zimbabue, con los ojos clavados en el reloj porque entonces en África las fronteras cerraban a las seis, y después de esa hora no hay forma de salir del país, lo que nos habría obligado a improvisar la noche en Botsuana. La cabeza tiene esa costumbre de pensar por sí misma, y encadena como le da la gana la información que le va llegando. El cerebro va por libre, y así se explica que al enterarse de que Tenerife va a tener sus dos aeropuertos cerrados de 23.30 a 6.00, durante noventa días, lo inmediato haya sido regresarme a Chobe, a Botsuana, a países del segundo o del tercer mundo que cierran sus puertas por la noche. Es cierto que el aeropuerto del Sur cerrará en los meses de menor operatividad; o que las obras hay que hacerlas, vale, de acuerdo. Ahora bien, hay piezas que no encajan. Llama la atención la despreocupación inicial con la que se encajó el anuncio del cierre. Y, dos dudas. ¿Alguien ha valorado cuántas veces pasará que un avión programado para llegar antes de las 23.30 llegue por culpa de un retraso después de esa hora? Y, la segunda. Si tan pocas son las operaciones nocturnas, ¿por qué no corrigen la limitación de recursos de control en Los Rodeos para que pueda estar operativo por la noche durante esos meses? ¿Dan por bueno, así, sin más, que los turistas se vayan a otra parte porque esta Isla está nocturnamente cerrada por obras? Sí, el cerebro va por libre, qué cosas tiene, lee lo del aeropuerto del Sur y me regresa a una carretera de Botsuana, pisándole porque a las seis nos cerraban la frontera con Zimbabue.