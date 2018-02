“Ciudadanos le quita votos a CC porque somos de centro, como muchos canarios”

Aunque parezca mentira, el que fuera mano derecha de Ricardo Melchior en el Cabildo nunca militó en Coalición, si bien reconoce que hubo alguna propuesta para ello. Gusta denominarse como centrista, un espacio político al que llegó tras la senda de Adolfo Suárez y el CDS. Experto en temas clave como el transporte o el medio ambiente, Ciudadanos da un salto de calidad con la incorporación de Víctor Pérez Borrego (Valladolid, 1959).

-Hijo y nieto de agentes forestales, sería un orgullo para ellos cuando se tituló como ingeniero de Montes…

“Sí. Es obvio que mis antecedentes familiares orientaron mis estudios, pero tenía dudas entre ciencias y letras”.

-¿Hizo prácticas en la Isla?

“No. Vine con una beca. Toda la carrera la hice becado. Si no, hubiera sido imposible”.

-¿Amor a primera vista?

“Conocí todas las islas occidentales y, la verdad, Canarias me gustó muchísimo. Cuando terminé la carrera y aprobé la oposición, siempre solicité como primer destino volver”.

-¿Anaga es el paraíso para un ingeniero de Montes?

“Aquí hay unos ecosistemas forestales… Se usa mucho el símil del mundo a pequeña escala,. Desde el litoral a la corona forestal, el pino canario, el monteverde, la laurisilva… Una naturaleza privilegiada”.

-¿Caben más carreteras?

“Hay que poner techo”.

-Dicen los expertos de la Guardia Civil que el problema de la gestión de la TF-5 es que prioriza al vehículo privado.

“Cuando a primeros de siglo trabajábamos en lo que ahora es el tranvía, ya teníamos datos alarmantes, como que Tenerife era uno de los territorios del mundo con más vehículos por cada mil habitantes. Insisto, hay que pensar en poner ya un techo al número de vehículos”.

-¿Le ganó el tranvía para el transporte público?

“Desde luego, he sido y soy un defensor del transporte guiado, como defiendo el tren hacia el Sur para evitar que se siga consumiendo suelo con la ampliación de la TF-1”.

-¿No es corta la distancia?

“Son ochenta y tantos kilómetros. Muy parecido al existente entre Zaragoza y Huesca, que además tiene menos pasajeros que los previstos para el tren del Sur. Es un proyecto viable, realista y más ecológico”.

-¿Y el del Norte?

“No veo claro el tren hacia el Norte, porque es la mitad de kilómetros con una sucesión de puentes y viaductos con fuerte impacto visual. La inversión es más o menos la misma que para el Sur pero con la mitad de trayecto y menos demanda”.

–¿Cómo arreglamos entonces lo del Norte?

“Con el cierre del anillo insular para quienes tienen que ir al Sur desde bien temprano. Y, desde luego, con la guagua”.

-¿Es Ricardo Melchior clave en su carrera política?

“Realmente, entré en política muy joven, pero es verdad que mi etapa más intensa fue como colaborador directo con Melchior en el Cabildo”.

-Hizo de todo. Tranvía, Hacienda, Medio Ambiente…

“No se olvide de la reforma del Hotel Mencey o de la puesta en marcha y las diez primeras ediciones del Tenerife Lam Party, que al principio no se veía tan claro… El Cabildo es una administración que resultó muy gratificante para mí. Trabajé mucho, desde el primer minuto hasta el último, pero muy motivado y con gran satisfacción”.

-¿Funciona el tranvía como estaba previsto?

“Mejor. Hubo un par de años, al principio de la crisis, en que la demanda estuvo por debajo de lo previsto, pero desde entonces se cumplieron milimétricamente las previsiones y, por lo que sé, incluso se están superando ahora. Ha funcionado a pesar de las dudas…”.

-¿Estaba con Melchior cuando tuvo el accidente en Francia en un viaje para la planificación del tranvía?

“No. En ese viaje precisamente conoció a Andrés Muñoz, que es tinerfeño y al que captó para ser el gerente de Metropolitano de Tenerife. Sin duda, otro hombre clave para el proyecto”.

-¿Las tenían todas consigo con el tranvía?

“Uff. Teníamos estudios de opinión cada seis meses, y durante los tres años de ejecución, con las calles abiertas por obras, había muchas dificultades y tensión. Al final fueron unos 350 millones de euros, seguramente la mayor inversión realizada en el área metropolitana. Solo la primera línea”.

-¿No tiene sentido llevar el tranvía hasta Los Rodeos?

“Para mí sí, y estaba previsto en el proyecto, pero se descartó porque no teníamos asegurada la financiación, y porque la demanda caía de manera significativa desde La Trinidad hasta el Aeropuerto”.

-¿Está en política porque es un admirador de Adolfo Suárez?

“Sí, sí. Yo me afilié al Centro Democrático y Social unos meses después de su creación por Adolfo Suárez y Agustín Rodríguez Sahagún, en el mes de julio de 1982”.

-Unos meses después fue la apabullante primera victoria de Felipe González. ¿Todo el mundo afiliándose entonces al PSOE y usted al CDS?

“(Ríe) La verdad es que las elecciones fueron en octubre y yo me afilié al CDS en noviembre. Anteriormente, estuve a punto de ingresar en el Partido Socialista Popular, el de Enrique Tierno Galván”.

-¿Por qué no lo hizo?

“Sse integró en el PSOE”.

-¿El CDS fue la auténtica expresión política de Suárez?

“Sí. Era su proyecto personal en lo político. Tenía unas propuestas económicas y un modelo para la sociedad con las que ya me sentí identificado entonces”.

-Menos mal que no se le pegó todo de Suárez, un hombre que fumaba compulsivamente…

“(Sonríe) No. Felizmente, no sé si alguna vez me he fumado un cigarrillo en toda mi vida”.

-¿Frugal como Suárez, que con el paquete de Ducados y la tortilla francesa pasaba el día?

“Era un animal político. Para mí, verlo por las tardes en la sede de Madrid, todo un presidente del Gobierno que había pilotado la transición, con unas habilidades y una generosidad personal que nacía de su convencimiento, fue muy importante”.

-Cayó de pie en el CDS de Canarias, porque necesitaban justo un ingeniero de Montes…

“Bueno. Le tengo que decir la verdad. LLegué en febrero, y lo que me encontré fueron los Carnavales. Yo tenía 27 años y…”.

-¡Hizo lo que tenía que hacer!

“(Ríe) Sin descanso. En lo que me instalé y demás, pasaron unos meses hasta que un día fui a la sede del CDS y, es verdad, resultó que necesitaban a un ingeniero de Montes. Hablé con Óscar Izquierdo, hoy presidente de Fepeco, y me explicó que les venía muy bien porque se estaba tramitando la Ley de Espacios Naturales de 1987. Por cierto, las delimitaciones estaban pintadas con trazo grueso, lo que causó más de un problema”.

-¿Por qué no acabó en CC?

“Me lo propusieron, sí”.

-¿Por qué lo rechazó?

“Sinceramente, no me identificaba con los planteamientos nacionalistas de CC”.

-Pero es nacionalismo light…

“Es moderado, sí. A pesar de no entrar en CC, no fue obstáculo para integrarme en el Cabildo con Ricardo Melchior”.

-¿Cs quita votos a CC?

“Sí. Recordemos los orígenes de CC y sus líderes, muy vinculados al centrismo español. Ciudadanos le quita votos a CC porque somos de centro, como muchos canarios. En mi opinión, Canarias, y particularmente Tenerife, se identifica mayoritariamente con el centro. Otra cosa es que, en algunas etapas, hayan tenido los votantes esa opción en el espectro electoral. Ahora aparece Ciudadanos”.

-¿Qué tiene que ver Ciudadanos con el CDS?

“Coincide en muchos planteamientos, sobre todo económicos y sociales. Hay más diferencias en lo político, pero es que los tiempos son distintos”.

-¿Cómo se gestiona la natural euforia por las encuestas?

“Con prudencia. Estamos contentos porque pone de manifiesto que, cada día que pasa, más españoles ven en Ciudadanos el partido capaz de llevar a cabo las reformas necesarias y que la gente está demandando, pero el PP es incapaz”.

-¿Qué necesita España?

“Ser un país más moderno y más justo. El PSOE ganó en 1982 con aquel eslogan, por el cambio, que era lo que pedía la gente. Siempre salvando las distancias, y quizás ahora no sea tan grande esa demanda, pero los españoles hoy quieren mayoritariamente un cambio. En lo político, lo económico y lo social. Y eso se ha acentuado más con el proceso de Cataluña. Por eso, las encuestas cada vez son más favorables para Ciudadanos”.

-¿Ve a Melisa Rodríguez como la Inés Arrimadas canaria?

“Son personalidades distintas. Melisa es más joven, pero está haciendo una excelente labor. Se le valora en el grupo parlamentario y por eso es portavoz adjunto”.

-¿Cómo llegó al CD Tenerife?

“Me invitó el presidente, Miguel Concepción. A mi siempre me gustó mucho el fútbol”.

-¿Jugaba al fútbol?

“Era centrocampista, lo que antes se conocía como un 8. Hice una pretemporada con el Conquense, pero no seguí porque eran más de cien kilómetros todos los días desde Madrid”.

-Se entendía con las peñas blanquiazules. ¿Por qué no siguió?

“Las cosas iban bien, más allá de los resultados deportivos, aunque es verdad que todo influye. Estaba muy a gusto, pero no deja de ser una empresa. Cuando se acabó el contrato, no me renovaron. Terminamos bien, y agradecido por la experiencia”.

-Es corredor de fondo, ¿no fue poco tiempo?

“Ciertamente, mi actividad deportiva principal eran las carreras de fondo, lo cual me venía muy bien para el fútbol”.

-Tuvo como consejero regional al Maestro de Ajedrez Augusto Menvielle…

“Menvielle es entrañable. Con 27 años, fui director general con él. A los seis meses ya sufría los efectos del sectarismo político., y quedé con él porque pensaba dejarlo. Me escuchó, le dio otra vuelta a su puro y me dijo dos cosas. La primera fue ‘pronto te has cansado’. La segunda, ‘nunca se te ocurra presentar la dimisión, no vaya a ser que te la aceptes”.

-¿Dimitió?

“Aguanté”.

-¿Se va a presentar a las elecciones?

“Me afilié el 12 de octubre de 2015. Créame si le digo que no he hablado con nadie de Ciudadanos sobre candidaturas”.

-Treinta años después, ¿no es tiempo de un relevo para CC?

“Lo decidirán los ciudadanos. Pero sí le digo mi opinión, ese relevo está cerca”.