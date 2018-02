El Real Madrid deja al Iberostar Tenerife a las puertas de la final de Copa (59-77)

No pudo ser. El Iberostar Tenerife fue eliminado ayer de la Copa del Rey por el Real Madrid (59-77) en un partido en el que, hasta el tercer cuarto, los aurinegros se lo hicieron pasar muy mal a uno de los clubes más poderosos de Europa. Luego ellos sacaron todo su potencial, pero el Canarias peleó. ¡Vaya que si peleó!

Los de Fotis Katsikaris salieron al igual que frente al Valencia. Muy serios en defensa, sin nervios en ataque y no perdiendo la cara a su oponente en ningún momento. Los puntos de Mike Tobey lanzaron a los suyos en el marcador, para conseguir una primera ventaja de cinco puntos (12-7), por lo que Pablo Laso buscó soluciones en su banquillo.

El Canarias resistió, se mantuvo fiel a su estilo y, pese a no estar demasiado acertado desde el exterior, cerró la última manga con una ventaja de ocho tantos (19-11).

El protagonismo anotador aurinegro sería asumido en el segundo cuarto por Fran Vázquez. El gallego fue una pesadilla para los madrileños y se marchó de Gran Canaria siendo el mejor jugador del Iberostar Tenerife en esta edición de la Copa del Rey.

El Madrid seguía tirando de talento, como el de Jaycee Carroll, que anotó siete puntos de manera consecutiva para no perder de vista en el marcador a su oponente.

Pese a todo, fue Javier Beirán el que, con una canasta sobre la bocina, consiguió que el CB Canarias se marchara al descanso dominando en el marcador, para seguir soñando con lograr la hazaña (38-37). Había motivos para la preocupación, es cierto, como el 1 de 12 en triples que los tinerfeños habían firmado en los dos primeros parciales. La defensa funcionaba casi a la perfección, pero era necesario mejorar en ataque.

Un jugador como Kostas Vasileiadis, capaz de desatascar partidos y un hombre hecho para estos encuentros cargados de presión, se quedó ayer sin anotar un solo tanto, pudiendo solo lanzar en cuatro ocasiones.

< ► > Los últimos 13 minutos de partido condenan a un combativo Iberostar Tenerife ante el Real Madrid. ACB Photos

Cuando a los tres minutos del tercer cuarto los colegiados señalaron la tercera personal de Rodrigo San Miguel, todo pareció venirse abajo. Sin el maño en pista, el Madrid aprovechó para mejorar, para hacer una defensa presionante imposible de superar para los aurinegros, firmando los de Pablo Laso un 0-14 de parcial que fue decisivo y demoledor.

Sin Rodrigo, el Iberostar Tenerife dejó de correr, quedando a expensas de mover el balón en el perímetro de manera lenta y con muy poco acierto desde el triple (10% en todo el duelo).

White, con un tiro de tres puntos, puso el 49-50 en el marcador, pero un parcial de 0-14 fue imposible de remontar, dejando a los de Pablo Laso el camino hacia la final completamente despejado.

En el último cuarto, el Iberostar Tenerife acabó con los brazos bajados, no por incapacidad, sino porque el Madrid no perdonaba. Los blancos fueron un martillo pilón hasta el final, mientras que los insulares se marchaban de la Copa de manera justa, pero con un resultado abultado en contra que no debe hacernos olvidar su histórica clasificación, por vez primera, para toda una semifinal de la Copa del Rey.

Las tres faltas de Rodrigo San Miguel y un parcial de 0-14, claves del encuentro

Cuando, después de disputados tres minutos del tercer cuarto, Rodrigo San Miguel abandonó la pista al serle señalada su tercera falta personal, el Iberostar Tenerife ganaba por un punto (40-39), pero la marcha del aragonés facilitó las cosas al Real Madrid.

Los jugadores de Pablo Laso firmaron un parcial de 0-14 demoledor, para dejar sin respuesta a los insulares. El Madrid ajustó su defensa, ahogó a los aurinegros, que dejaron de correr, y eso, sumado al mal porcentaje de acierto en el lanzamiento de tres puntos (solo 2 de 21 en todo el encuentro), posibilitó que ganar la semifinal se convirtiera en una quimera.

En el último cuarto, con San Miguel en pista, los madridistas habían conseguido una diferencia imposible de remontar, certificando su pase a la gran final de la Copa del Rey Gran Canaria 2018.

Ficha técnica:

59 – Iberostar Tenerife (19+19+11+10): San Miguel (5), Ponitka (8), Vasileiadis (0), Abromaitis (4) y Tobey (14) – quinteto inicial-, Bassas (0), Vázquez (16), Allen (0), Beirán (4), White (8) y Borg (0).

77 – Real Madrid (11+26+19+21): Campazzo (6), Causeur (7), Taylor (1), Thompkins (13) y Tavares (4) -quinteto inicial-, Randolph (2), Fernández (13), Maciulis (0), Carroll (14), Reyes (0) y Doncic (17).

Árbitros: Pérez Pérez, Jiménez y Cortés.

Incidencias: Primer encuentro de semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Gran Canaria Arena ante 9.346 espectadores.